ये कपड़े होंगे कमाल के! सेहत पर नजर रखने के साथ-साथ फोन भी करेंगे चार्ज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह जैकेट स्मार्टवॉच और पावर बैंक दोनों का काम कर सकेगी।

Smart Clothes: पिछले कुछ समय से वीयरेबल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में जगह बनाती जा रही है. अब अधिकतर लोगों की कलाई पर स्मार्टवॉट नजर आ जाती है, जो हार्ट रेट से लेकर स्टेप काउंटिंग तक सारे काम कर लेती है. अब साइंटिस्ट इससे भी आगे की सोच रहे हैं. वो ऐसे Smart Clothes बनाने में जुटे हुए हैं, जो सेहत पर नजर रखने के साथ-साथ एनर्जी भी स्टोर कर सकेंगे. यह कोई भविष्य की बात नहीं होने वाली है. यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के रिसर्चर इस तरह के कपड़े बनाने में जुटे हुए हैं.

इस मैटेरियल से बनेंगे Smart Clothes

इन कपड़ों में स्पेशल मैटेरियल MXenes का यूज किया जाएगा, जिसे स्मार्ट टेक्सटाइल कहा जा रहा है. इन्हें शरीर और मौसम में होने वाले बदलावों का सेंस करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. इस मैटेरियल की खास बात यह है कि इसे कपड़ों के साथ बुना जा सकता है, जिससे इसे डेली पहनना आसान हो जाएगा. यह एकदम हल्का, फ्लेक्सिबल और पतला मैटेरियल है और इसे लेयर में अरेंज किया जा सकता है. अपनी खास इलेक्ट्रिक और केमिकल प्रोपर्टीज के कारण इसे कपड़े पर प्रिंट भी किया जा सकता है.

रियल टाइम में सेहत पर नजर रखेंगे Smart Clothes

रिसर्चर का कहना है कि MXenes के कारण स्मार्ट कपड़े रियल टाइम में सेहत पर नजर रख पाएंगे. ये शरीर के तापमान का पता लगाने के साथ-साथ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और मूवमेंट आदि पर नजर रख पाएंगे. इस डेटा को डॉक्टरों के पास भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, जो दूर बैठे ही मरीज को मॉनिटर कर पाएंगे. अस्पतालों जैसी जगहों पर इस तरह के कपड़े का इस्तेमाल इलाज को और भी आसान बना सकता है. MXenes में एंटीमाइक्रोबियल प्रोपर्टीज होती है. यानी इस कपड़े में हानिकारक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते. इस मैटेरियल से बने मेडिकल क्लॉथ संक्रमण का खतार कम कर सकते हैं, जिससे मरीजों के साथ-साथ हेल्थ केयर वर्कर की सुरक्षा भी बढ़ेगी.

एनर्जी स्टोर करने के भी काम आएंगे Smart Clothes

इन कपड़ों में एक और खास बात होगी. ये कपड़े एनर्जी जनरेट और स्टोर भी कर पाएंगे. ट्रेडिशनल बैटरी पर डिपेंड रहने की बजाय ये कपड़े सूरज की रोशनी से एनर्जी कैप्चर कर सकेंगे. इससे कपड़ों में लगे सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स तक पावर पहुंचेगी. रिसर्चर यह भी उम्मीद लगा रहे हैं कि ये कपड़े एक तरह के फ्लेक्सिबल पावर बैंक की तरह काम कर पाएंगे. ऐसे में आने वाले कुछ सालों में आप ऐसी जैकेट देख सकते हैं, जो स्मार्टवॉच की तरह आपकी सेहत पर भी नजर रखेगी और पावरबैंक की तरह आपके फोन को भी चार्ज कर पाएगी.

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