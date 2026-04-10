10,000 कॉस्ट्यूम्स, एक हजार पठानी, 'धुरंधर' में हमजा के लिए तैयार किए गए थे 250 से ज्यादा लुक्स
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' के हर किरदार और कॉस्ट्यूम की जमकर तारीफ हुई. ऐसे में चलिए बताते हैं कि आदित्य धर की फिल्म के लिए हमजा के लुक को कैसे तैयार किया गया था.
Dhurandhar 2 BTS Photos: आदित्य धर की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर लिया है. मूवी के छोटे से बड़े तक हर किरदारों की काफी तारीफ हुई. हमजा उर्फ जसकीरत सिंह रांगी के लुक में रणवीर सिंह और रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने भी लाइमलाइट चुराई. लेकिन हमजा के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इसके लिए 250 से ज्यादा लुक्स तैयार किए गए थे. इस बात खुलासा खुद आदित्य धर ने किया है.
दरअसल, आदित्य धर ने फिल्म के उस धुरंधर से मिलवाया है, जिसने हमजा के लुक के लिए जीतोड़ मेहनत की. आदित्य धर ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान को अपनी नई पोस्ट के जरिए इंट्रोड्यूस कराया है. उन्होंने 'धुरंधर' के किरदारों की बारीकी से जांच की. इसके लिए 10,000 कॉस्ट्यूम्स तैयार कराए. वहीं, हमजा के लिए 250 से ज्यादा लुक और जूनियर आर्टिस्ट्स के लिए 1000 पठानी कुर्ता पायजामा तैयार कराए.
आदित्य धर ने शेयर की लंबी-चौड़ी पोस्ट
आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर' के सेट से बीटीएस फोटोज शेयर की है, जिसके साथ ही उन्होंने डिजाइनर स्मृति चौहान की लगन और जिद्द के बारे में बताया. आदित्य ने पोस्ट के जरिए उनके जज्बे की तारीफ की. वह लिखते हैं, 'मुझे आज भी तुम्हारी पहली बातचीत आज भी याद है. हमने बात की थी कि जसकीरत की शुरुआत रंग की हल्की झलक से होती है और आखिरी तक आते-आते हमजा लगभग काले रंग में रंग जाता है. कभी-कभी रंग चुपचाप बिना किसी भनक के अपने आप निकल जाता है.'
'धुरंधर' के लिए तैयार कराए 10 हजार कॉस्ट्यूम
इसके साथ ही आदित्य लिखते हैं, 'ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इसके पीछे तुम्हारी मेहनत के साथ ही ईमानदारी और सबसे घातक चीज जो थी वो जिद्द थी. मुझे याद है कि तुम कहती थी कि आदित्य सर पता नहीं मैं इसके लिए सही पर्सन हूं. तुमने अपना बेस्ट किया. तुमने 10 हजार कॉस्ट्यूम्स तैयार किए. पहले 30 दिनों में एक हजार पठानी कुर्ता पायजामा तैयार किया और फिर जूनियर आर्टिस्ट्स के कफ की बटन को लेकर चिंता में रहती थी. तुमने हमजा के लिए 250 से ज्यादा लुक्स तैयार किए. तुमने नींद को त्यागा. तुमने डेढ़ साल तक हजारों चीजें तैयार किए और फिर भी ऐसे खड़ी रही जैसे पहला दिन हो.'
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'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस
गौरतलब है कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' का जलवा बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिल रहा है. ये 2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है. इतना ही नहीं, इसने इंडिया में कई रिकॉर्ड् तक को ध्वस्त कर दिया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1600 करोड़ से ज्यादा की कमाई महज 23 दिनों में कर चुकी है. वहीं, इसके पहले पार्ट ने भी धुआंधार कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1300 करोड़ से ज्यादा रहा है.
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Source: IOCL