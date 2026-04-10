RR या RCB, आज किसकी होगी जीत? जानें राजस्थान और बेंगलुरू में किसका पलड़ा भारी

IPL 2026 टूर्नामेंट का 16वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राजस्थान रॉयल्स (Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals) के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस मैदान का गजब का फैक्ट ये है कि यहां टॉस हारने वाली टीम को अधिक सफलता मिली है. मगर आज का प्रिडिक्शन क्या होगा. आंकड़ों के आधार पर जानिए, आज बेंगलुरू जीतेगी या राजस्थान बाजी मारेगी?

RCB या राजस्थान, आज किसे मिलेगी जीत?

IPL के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राजस्थान रॉयल्स की टीम 34 बार आमने-सामने आई हैं. RCB ने 14 बार राजस्थान को शिकस्त दी है, जबकि 14 मौकों पर 2008 की चैंपियन टीम राजस्थान ने बाजी मारी है. उनके 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. कुल हेड टू हेड आंकड़ों में RCB बेहतर नजर आती है.

आज का मैच गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां कभी भी बेंगलुरू और राजस्थान की टीम आमने-सामने नहीं आई हैं. चूंकि यह RR टीम का दूसरा होमग्राउंड है, इसलिए उसके बाद होम एडवांटेज जरूर होगा. बेंगलुरू के सामने बिल्कुल नई परिस्थितियां होंगी, जो उसे नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. ग्राउंड कंडीशंस की बात करें तो बेंगलुरू पिछड़ती दिख रही है.

मौजूदा फॉर्म किसकी बेहतर

बेंगलुरू और राजस्थान, दोनों ने अब तक अपने सारे मैच जीते हैं. एक तरफ राजस्थान के पास यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल के रूप में 3 इन-फॉर्म बल्लेबाज हैं. दूसरी तरफ RCB के लिए देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार भी अच्छे टच में दिखे हैं. टिम डेविड ने भी आने वाले तूफान की झलक दी है और विराट कोहली को किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. बेशक राजस्थान के पास मजबूत बैटिंग है, लेकिन RCB के बल्लेबाजी लाइन-अप में अधिक अनुभव दिखाई पड़ता है, जो मैच फंसने की स्थिति में उसके लिए एडवांटेज साबित होगा.

गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई और नांद्रे बर्गर के अलावा राजस्थान की टीम में तीसरा कोई गेंदबाज विकेट टेकर साबित नहीं हुआ है. वहीं गेंदबाजी में RCB का हाल भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि जैकब डफी बॉलिंग में आरसीबी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं और दूसरे छोर से भुवनेश्वर कुमार विकेट निकाल रहे हैं. यह टक्कर का मैच साबित हो सकता है, लेकिन बल्लेबाजी और अनुभव की दृष्टि से बेंगलुरू बाजी मार सकती है.

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