'महावतार' में हुई 'स्त्री' की एंट्री? विक्की कौशल संग नजर आएंगी श्रद्धा कपूर!

विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म महावतार में श्रद्धा कपूर की एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं. इस नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. हालांकि, कास्टिंग को लेकर अभी तक ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है.

लेकिन,रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स की श्रद्धा कपूर संग बात चल रही है. मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार,'श्रद्धा इस रोल के लिए पूरी तरह फिट बैठती हैं.टीम ऐसे चेहरे की तलाश में थी, जिसमें स्टार वैल्यू और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों हो. साथ ही विक्की और श्रद्धा की जोड़ी बिल्कुल फ्रेश होगी और मेकर्स को भरोसा है कि ये कॉम्बिनेशन दर्शकों को पसंद आएगा.'

दीपिका पादुकोण के कास्टिंग की आई थी खबर

इससे पहले खबरें आ रही थीं कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म का हिस्सा बनेंगी. लेकिन, अब लग रहा है कि दीपिका और मेकर्स के बीच बात नहीं बन पाई. हालांकि, इसको लेकर भी ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया था.

मिड डे के अनुसार विक्की कौशल अपनी फिजिकल तैयारी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वो फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उनका एथलेटिक लुक है.महावतार के लिए विक्की कौशल को एक पहलवान जैसा भारी-भरकम शरीर बनाना होगा.

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साथ ही रफ-टफ लुक और लंबे जटाधारी बाल भी रखने होंगे.लव एंड वॉर की शूटिंग अप्रैल में खत्म होने के बाद वो अपने नए लुक के लिए खास डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन अपनाएंगे. साल 2024 में ही इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी और महावतार का फर्स्ट लुक भी शेयर किया गया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

बता दें महावतार नें विक्की कौशल को चिरंजीवी परशुराम के कैरेक्टर में देखा जाएगा. इस फिल्म को अमर कौशिक डायरेक्ट कर रहे हैं. क्रिसमस 2026 के मौके पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी.

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