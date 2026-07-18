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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं

सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं

Sonam Wangchuk Hunger Strike: शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार को उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए किसी मंत्री को भेजना चाहिए था, लेकिन दिल्ली पुलिस को भेज दिया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 18 Jul 2026 12:09 PM (IST)
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दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. आदित्य ठाकरे के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए किसी मंत्री को भेजना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया. प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर सरकार को घेरा है. 

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प्रियंका ने कहा- वांगचुक को बलि का बकरा नहीं बना सकता

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- "उनका अनशन खत्म करवाने के लिए किसी मंत्री को भेजने के बजाय  सरकार ने दिल्ली पुलिस को भेजा, लोग इसे भूलेंगे नहीं." प्रियंका ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर चिंता भी जाहिर की और लिखा, "सोनम जी, हमें आपकी जरूरत है ताकि आप आगे भी संघर्ष जारी रख सकें. हो सकता है मुझे इस बयान के लिए ट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि CJP अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वांगचुक को 'बलि का बकरा' नहीं बना सकता."

28 जून से वांगचुक हड़ताल पर

शिवसेना (यूबीटी) नेता का यह बयान तब सामने आ रहा है जब पिछले 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और अब वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं. दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया है. हालांकि, वांगचुक की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है.

भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके 

वहीं सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर हिरासत के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया था. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल भी उठाये हैं. वहीं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. उन्होंने कहा है कि जंतर-मंतर से आंदोलन जारी रहेगा और वो 20 जुलाई को होने वाले अपने संसद मार्च के साथ आगे बढ़ेंगे. बता दें कि CJP 20 जुलाई को संसद तक मार्च करने वाला है. इसमें शामिल होने के लिए वांगचुक ने लोगों से एक वीडियो शेयर कर अपील भी की थी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 18 Jul 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Sonam Wangchuk MAHARASHTRA NEWS Sonam Wangchuk Hunger Strike SHIVSENA UBT
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