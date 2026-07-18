लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कन्हैया कुमार

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार

लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार

Delhi News In Hindi: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने वाले मामले पर कहा कि सरकार के अहंकार के बावजूद छात्रों और युवाओं की आवाज रुकेगी नहीं.

Written By : एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 18 Jul 2026 02:25 PM (IST)
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कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोनम वांगचुक को 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाने पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इसे लेकर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके निर्देश पर प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया जा रहा है.

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक्स पर लिखा, "लीक-प्रधान अपनी गद्दी से चिपके हुए हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे लोगों को जंतर-मंतर से जबरदस्ती उठाया जा रहा है. जैसे कि ये विरोध प्रदर्शन करने की जगह नहीं बल्कि इनका प्राइवेट गार्डन हो."

“चोरी संस्कार, चुनिंदा विधायकों से लेकर न्याय मांगने वालों तक”

कांग्रेस नेता ने कहा, "चोरी ही संस्कार है इस सरकार का. चुनें हुए विधायक को चुराकर होटल ले जाते हैं और न्याय मांग रहे लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है. जेल जाओ या भाजपा में आओ, ये खेल इसलिए खेला जा रहा है ताकि लोगों को चुप कराकर लोकतंत्र को खत्म किया जा सके. इस शाह को तानाशाह कह सकते हैं."

“छात्रों की गूंज रुकेगी नहीं, शिक्षा व्यवस्था बदलेगी”

कन्हैया कुमार ने भरोसा जताया कि सरकार के अहंकार के बावजूद छात्रों और युवाओं की आवाज रुकेगी नहीं. उन्होंने कहा, “ये गूंज हुंकार बनेगी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, सरकार और सिस्टम बदलेगा.”

बता दें कि सोनम वांगचुक 21 दिनों से जंतर-मंतर पर पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे. बुधवार को उनकी सेहत बिगड़ने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार सुबह पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई.

इस कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया. अस्पताल में उनका वजन 9.5 किलो घट चुका है और इलाज चल रहा है. इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है. विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया है.

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Published at : 18 Jul 2026 02:25 PM (IST)
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