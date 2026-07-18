पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले भूलकर भी न करें ये गलती, इन चीजों को जरूर करें चेक

अक्सर लोगों से यह गलती हो जाती है कि वह जब अपना फोन किसी को बेचते हैं तो उसका सारा डेटा अच्छी तरह चेक नहीं करते. इसकी वजह से उनका निजी डेटा और कुछ पर्सनल जानकारी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है. इसलिए जब भी आप अपना फोन बेचें. उससे पहले उसका सारा डेटा पूरी तरह डिलीट कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है और कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है.

पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले सबसे पहले अपने सभी जरूरी डेटा का बैकअप जरूर लें. इसमें फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, मैसेज, डॉक्यूमेंट और WhatsApp चैट जैसी जरूरी फाइलें शामिल हैं. आप इनका बैकअप Google Drive, iCloud या अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं. ऐसा करने से नया फोन लेने के बाद आपका जरूरी डेटा आसानी से वापस मिल जाएगा.

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सभी अकाउंट करें साइन आउट

फोन बेचने से पहले अपने Google Account, Apple ID, ईमेल और अन्य सभी ऐप्स से लॉगआउट कर दें. अगर ऐसा नहीं किया तो नया व्यक्ति आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है या बाद में आपको दिक्कत हो सकती है.

स्क्रीन लॉक और Find My Device बंद करें

अगर आपके फोन में Android है तो Find My Device और स्क्रीन लॉक हटाएं. वहीं iPhone में Find My iPhone बंद करके Apple ID से साइन आउट करें. इससे नए यूजर को फोन इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी. साथ ही आपको भी अन्य परेशानी नहीं होगी.

SIM और मेमोरी कार्ड निकाल लें

फोन बेचने से पहले उसमें लगी SIM कार्ड और microSD कार्ड अगर लगा हो तो जरूर निकाल लें. कई लोग जल्दबाजी में इन्हें निकालना भूल जाते हैं, जिससे उनका निजी डेटा किसी दूसरे के हाथ लग सकता है और ऐसे में आप दूसरे व्यक्ति के द्वारा ब्लैकमेल हो सकते हैं.

फोन की स्थिति भी जांच लें

फोन बेचने से पहले यह भी देख लें कि चार्जर, बॉक्स और बिल जैसी चीजें आपके पास हैं या नहीं. साथ ही स्क्रीन, कैमरा और बैटरी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं. इससे फोन बेचने में आसानी होती है और आपको इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है इसलिए ये सब करना जरूरी होता है.

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