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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगिर गया तो टूटने का डर नहीं, फोल्डेबल फोन के लिए सैमसंग ले आई गजब की यह टेक्नोलॉजी

गिर गया तो टूटने का डर नहीं, फोल्डेबल फोन के लिए सैमसंग ले आई गजब की यह टेक्नोलॉजी

Samsung Flex Titanium Display: फोल्डेबल फोन के डिस्प्ले नाजुक होते हैं और गिरने पर इनके डैमेज होना सबसे ज्यादा डर रहता है. अब सैमसंग एक नई टेक्नोलॉजी से डिस्प्ले को मजबूत बना रही है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 18 Jul 2026 09:33 AM (IST)
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  • जुलाई गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में इसकी घोषणा संभव है।

Samsung Flex Titanium Display: फोल्डेबल फोन काफी नाजुक होते हैं. अगर गिरने पर इनका डिस्प्ले डैमेज हो जाए तो समझ लें कि आपकी जेब पर भारी खर्चा आने वाला है. फोल्डेबल फोन के डिस्प्ले बहुत महंगे होते हैं और इन्हें रिपेयर करवाने के लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है. अब सैमसंग ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है. सैमसंग Flex Titanium नाम से एक नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लेकर आई है, जो अपकमिंग गैलेक्सी फोल्डेबल फोन को न सिर्फ मजबूत बनाएगी बल्कि इसकी मदद से इन फोन को स्लिम भी बनाया जा सकेगा. यानी नई टेक्नोलॉजी फोन के लुक को बेहतर करने के साथ-साथ ड्यूरैबिलिटी को भी बढ़ाएगी.

क्या है नई Flex Titanium टेक्नोलॉजी?

Flex Titanium सैमसंग की नई फोल्डेबल डिस्प्ले स्ट्रक्चर है, जो कन्वेंशनल सपोर्ट मैटेरियल को टाइटैनियम से बने दो कंपोनेंट से रिप्लेस करेगा. इसमें OLED डिस्प्ले के नीचे एक टाइटैनियम अलॉय फिल्म लगी है. फिर उसके नीचे एक टाइटैनियम सपोर्ट प्लेट दी गई है. यानी पूरा डिस्प्ले मॉड्यूल इस सपोर्ट प्लेट पर तैयार किया गया है. ये सारी लेयर मिलकर डिस्प्ले को भारी बनाए बिना ही उसकी ड्यूरैबिलिटी बढ़ाने में मदद करेंगी. सैमसंग का दावा है कि इसमें लगी टाइटैनियम अलॉय फिल्म ट्रेडिशनल पॉलीमर फिल्म की तुलना में 20 गुना अधिक मजबूत है. साथ ही नई टेक्नोलॉजी में डिस्प्ले कंपोनेंट के बीच एयर गैप भी खत्म कर दिया गया है, जिससे डिस्प्ले पर क्रीज भी कम नजर आएगी और फोन को फोल्ड करना आसान हो जाएगा.

नई टेक्नोलॉजी में टाइटैनियम क्यों यूज किया गया है?

स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और यहां तक की मंगल ग्रह पर घूम रहे रोवर के पहिये भी टाइटैनियम से बने हुए हैं. इसके फायदों की बात करें तो पहला यह बहुत मजबूत होता है. दूसरा इस पर जंग नहीं लगता. हालांकि, इसे मोड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन सैमसंग ने लंबी रिसर्च के बाद मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच सही बैलेंस बनाने में कामयाबी पा ली है.

नए डिस्प्ले से क्या बदलेगा?

बताया जा रहा है कि Flex Titanium टेक्नोलॉजी वाले डिस्प्ले में क्रिस्प विजुअल, बेहतर कलर और एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी. अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इस टेक्नोलॉजी को किस फोल्डेबल फोन में यूज किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में यह राज भी खुल जाएगा. दावा किया जा रहा है कि यह डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लुक और ड्यूरैबिलिटी के मामले में फोल्डेबल फोन को पूरी तरह बदल देगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 18 Jul 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Samsung Foldable Phone TECH NEWS
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