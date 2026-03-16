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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInduction चूल्हा यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, भारी पड़ सकती हैं ये गलतियां, हो जाएगा बड़ा नुकसान

Induction चूल्हा यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, भारी पड़ सकती हैं ये गलतियां, हो जाएगा बड़ा नुकसान

Induction Cooktop Use Tips: LPG सिलेंडर की कमी के बीच अगर आप इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं तो कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है. जरा-सी गलती से भी बड़ा नुकसान हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 11:25 AM (IST)
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Induction Cooktop Use Tips: पिछले कुछ दिनों से LPG सिलेंडरों की किल्लत के कारण इंडक्शन चूल्हे की डिमांड बढ़ गई है. लोग अब बिजली से चलने वाले इस चूल्हे का ज्यादा यूज कर रहे हैं. गैस सिलेंडर की तुलना में इसे यूज करना आसान है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर इसे यूज करते समय लापरवाही की जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडक्शन चूल्हा यूज करते समय क्या-क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए.

हर प्रकार का बर्तन यूज करना

गैस चूल्हे पर आप किसी भी बर्तन में खाना बना या गर्म कर सकते हैं, लेकिन इंडक्शन चूल्हे में यह सुविधा नहीं होती. दरअसल, इंडक्शन चूल्हे पर हर प्रकार के बर्तन यूज नहीं हो सकते. इसलिए एल्युमिनियम, कॉपर, कांच और सेरेमिक से बने बर्तनों का यूज करने से बचें.

कूकिंग सरफेस पर न रखें मेटल ऑब्जेक्ट

खाना बनाते समय इंडक्शन चूल्हे के कुकिंग सरफेस पर चाकू, चम्मच या एल्यूमिनियम फॉइल जैसे मेटल ऑब्जेक्ट न रखें. ये गर्म हो सकते हैं, जिन्हें उठाते समय आपका हाथ जल सकता है.

वेंटिलेशन ओपनिंग को न करें ब्लॉक

इंडक्शन चूल्हे को ऐसी जगह पर रखें, जहां इसके एयर इनटेक और एग्जॉस्ट वेंट्स बंद न हों. ये आमतौर पर चूल्हे के पीछे या नीचे बने होते हैं. इन तक हवा पहुंचना जरूरी है. अगर ये बंद हो जाते हैं तो इंडक्शन चूल्हा ओवरहीट हो सकता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा.

टूटे सरफेस वाले चूल्हे को यूज करना

अगर यूज करते समय चूल्हे के ऊपर लगा कांच का सरफेस टूट गया है तो इसे तुरंत यूज करना बंद कर दें. टूटे हुए सरफेस से पानी या दूसरा लिक्विड अंदर जा सकता है, जिससे इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं और करंट लगने का भी डर रहता है. 

हैंडलिंग में लापरवाही न करें

इंडक्शन चूल्हे की हैंडलिंग में लापरवाही न करें. इसे साफ करते समय बिजली का कनेक्शन हटा दें और सूखे और नरम कपड़े से साफ करें. इसी तरह खाना बनाते समय बर्तनों को कांच के सरफेस पर स्लाइड न करें. इससे स्क्रैचेज आने का डर रहता है.

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Published at : 16 Mar 2026 11:25 AM (IST)
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