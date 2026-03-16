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WhatsApp Hidden Features: WhatsApp आने के बाद SMS की जरूरत जैसे खत्म ही हो गई है. किसी को कॉन्टैक्ट नंबर भेजने हो या एड्रेस, अब लोग SMS की जगह WhatsApp ही करते हैं. इसके पीछे यह वजह है कि WhatsApp में फीचर्स की भरमार हैं और कंपनी लगातार नए-नए फीचर्स लाती रहती हैं. अब भी बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स हैं, जिन्हें इस ऐप के कई फीचर्स की जानकारी नहीं है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ हिडन फीचर्स बताने जा रहे हैं.

हर यूजर के लिए अलग नोटिफिकेशन टोन

ज्यादातर लोग एक जैसी ही नोटिफिकेशन टोन सेट रखते हैं, जिससे यह पता नहीं चल पाता कि कौन-सा मैसेज किसने भेजा है. इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप हर यूजर के लिए अलग नोटिफिकेशन टोन सेट कर सकते हैं. इसके लिए चैट ओपन कर कॉन्टैक्ट नेम पर टैप करें. अब स्क्रॉल डाउन कर नोटिफिकेशन पर आएं और अलर्ट टोन में अपनी पसंद की टोन सेट कर दें.

एक ही फोन पर चलाएं दो अकाउंट

अब WhatsApp ने एक ही डिवाइस पर दो अकाउंट यूज करने का ऑप्शन दे दिया है. इसे यूज करने के लिए अपने प्राइमरी अकाउंट की सेटिंग में जाएं और अपनी प्रोफाइल पिक्चर के पास दिख रहे "+" आइकन पर टैप करें. इसके बाद पॉप-अप मेनू खुलेगा, जिसमें एड अकाउंट पर टैप करें. इस तरह आप एक नया अकाउंट सेटअप कर पाएंगे.

वॉइस मैसेज के साथ पाएं ट्रांसक्रिप्ट

अगर आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर हैं या व्यस्त हैं तो लंबे वॉइस मैसेज सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपकी मदद के लिए WhatsApp वॉइस मैसेज को ट्रांसक्राइब करने का ऑप्शन भी देती है. आप इन्हें अपनी मर्जी की भाषा में पढ़ सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर चैट्स ओपन करें और यहां दिख रहे वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट्स को मैनुअली पर सेलेक्ट कर लें. इसके बाद आपको हर वॉइस नोट के नीचे एक ट्रांसक्राइब बटन दिखेगा, जिसे प्रेस कर वॉइस मैसेज का ट्रांसक्राइब कर सकते हैं.

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