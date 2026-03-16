वॉशिंगटन में कॉलेजिएट खेलों पर आयोजित एक राउंड टेबल कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को चेतावनी दी कि अगर वे होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने और सुरक्षित बनाने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने संकेत दिया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित शिखर बैठक को टाला जा सकता है, क्योंकि बीजिंग की भूमिका इस संकट में स्पष्ट नहीं है. चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस जलमार्ग पर निर्भर है, इसलिए उसे भी इसकी सुरक्षा में योगदान देना चाहिए.

ट्रंप ने फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन सहित कई देशों से युद्धपोत भेजने की अपील की, ताकि ईरानी हमलों के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर अतिरिक्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है. इन बयानों से स्पष्ट है कि अमेरिका इस संघर्ष को केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि व्यापक कूटनीतिक दबाव के माध्यम से भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है.

ट्रंप को नहीं मिल रहा घरेलू समर्थन

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये आक्रामक रुख घरेलू राजनीतिक संकट को और गहरा कर रहा है. ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप को अमेरिका में भी समर्थन नहीं मिल रहा है. सर्वेक्षणों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अमेरिकी समाज इस संघर्ष को लेकर विभाजित है और समय के साथ यह विरोध और मजबूत हो सकता है. युद्ध की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने अचानक सैन्य कार्रवाई को प्राथमिकता दी और जनमत प्रक्रिया को नजरअंदाज किया. अमेरिकी राजनीति में यह परंपरा रही है कि युद्ध से पहले जनता को इसके औचित्य और संभावित प्रभावों के बारे में तैयार किया जाता है. इस परंपरा की अनदेखी के कारण ट्रंप अब घरेलू स्तर पर वैधता के संकट का सामना कर रहे हैं.

ट्रंप प्रशासन ने युद्ध शुरू होने के बाद ईरान को तात्कालिक खतरा बताने की कोशिश की, लेकिन यह तर्क व्यापक रूप से प्रभावी नहीं रहा. इसके विपरीत विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों ने युद्ध को वैचारिक और भावनात्मक स्तर पर और विवादित बना दिया. खासकर जब सैन्य कार्रवाइयों में नागरिक हताहतों की खबरें सामने आईं, तब युद्ध के नैतिक औचित्य पर सवाल उठने लगे.

ट्रंप के लिए गंभीर चुनौती

आर्थिक मोर्चे पर भी यह संघर्ष ट्रंप के लिए गंभीर चुनौती बन गया है. होर्मुज़ स्ट्रेट में बाधा के कारण वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे ऊर्जा और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है. अमेरिकी मतदाता आमतौर पर आर्थिक संकेतकों से अधिक अपने रोजमर्रा के खर्च के आधार पर सरकार का मूल्यांकन करते हैं. ऐसे में बढ़ती महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता ट्रंप की लोकप्रियता को कमजोर कर रही है.

ट्रंप की समस्या यह भी है कि उन्होंने अपने समर्थकों को युद्ध की संभावित लागत और दीर्घकालिक प्रभावों के लिए तैयार नहीं किया. तेज और निर्णायक जीत के वादे राजनीतिक रूप से आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर अधिक जटिल होती है. ईरान की रणनीति अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरियों को निशाना बनाकर इस युद्ध को लंबा खींचने की प्रतीत होती है.

नाटो और अन्य सहयोगी देशों के साथ बढ़ा मतभेद

कूटनीतिक स्तर पर सहयोगियों पर बढ़ता दबाव यह संकेत देता है कि अमेरिका अकेले इस संघर्ष को संभालने में कठिनाई महसूस कर रहा है. नाटो और अन्य सहयोगी देशों के साथ बढ़ते मतभेद अमेरिकी विदेश नीति की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं. मध्यावधि चुनावों के करीब आते ही यह संकट राजनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण हो सकता है. रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भले ही सार्वजनिक विरोध सीमित हो, लेकिन चुनावी जोखिम को देखते हुए कई नेता युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की मांग कर सकते हैं.

ट्रंप के लिए यह संघर्ष केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं है. यह अमेरिकी जनमत, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति के जटिल समीकरणों में भी लड़ा जा रहा है. यही कारण है कि ईरान के खिलाफ यह युद्ध, सैन्य दृष्टि से चाहे जैसा भी हो, घरेलू मोर्चे पर ट्रंप के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है.

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