INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीखुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस

खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस

Apple Upcoming Products: ऐप्पल इन दिनों आईफोन समेत कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही हैं. इनमें अपडेटेड मैक सिस्टम, आईपैड, नई वॉच सीरीज और स्मार्ट होम डिवाइसेस आदि शामिल हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सितंबर में फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, आईफोन 18 प्रो मॉडल लॉन्च होंगे।
  • कंपनी नए मैकबुक, आईपैड अपग्रेड्स और स्मार्टवॉच भी पेश करेगी।
  • स्मार्ट होम डिवाइस, ऐप्पल टीवी 2027 तक आ सकते हैं।

Apple Upcoming Products: फोल्डेबल आईफोन का इंतजार कर रहे ऐप्पल फैन्स के लिए कंपनी का पिटारा खुलने वाला है. आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और पहले फोल्डेबल आईफोन के अलावा भी कंपनी जल्द ही कई नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले कुछ दिनों में ऐप्पल की तरफ से नए आईपैड, मैक और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. आगामी महीनों में ऐप्पल के कुल 14 प्रोडक्ट्स आने हैं, जिनमें से कुछ की लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में हो सकती है. आइए एक नजर डालते हैं कि आईफोन के साथ-साथ कंपनी किन दूसरे प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की तैयारी में जुटी हुई है.

सितंबर में लॉन्च होंगे नए आईफोन 

नए आईफोन का इंतजार सितंबर में समाप्त हो जाएगा. सितंबर के दूसरे सप्ताह में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone Ultra लॉन्च किया जाएगा. Pro मॉडल्स को अब तक की सबसे बड़ी अपग्रेड के साथ लॉन्च किए जाने की पूरी उम्मीद है. ये दोनों ही मॉडल A20 Pro चिपसेट, मेन कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर, बड़ी बैटरी और एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्ले के साथ लॉन्च होंगे. अगर लुक की बात करें तो डायनामिक आईलैंड को छोटा किया जाएगा. इनमें फेसआईडी कंपोनेंट को डिस्प्ले के अंडर शिफ्ट किया जा रहा है. अगर iPhone Ultra की बात करें तो इस पर ऐप्पल फैन्स के साथ-साथ पूरी टेक इंडस्ट्री की नजर लगी टिकी हुई है. इसमें 7.7 इंच का इनर डिस्प्ले और 5.3 इंच का कवर डिस्प्ले मिलेगा. iOS 27 अपडेट के साथ यह आईफोन कई मल्टीटास्किंग फीचर के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है.

आईफोन के अलावा इन प्रोडक्ट्स पर चल रहा काम

ऐप्पल इन दिनों अपने कई मैक मॉडल को रिफ्रेश करने के काम में भी जुटी हुई है. साल के अंत तक एक नया एंट्री लेवल 14 इंच का मैकबुक प्रो आ सकता है, जिसमें M6 चिपस होगी. इसी तरह मैक स्टूडियो, मैक मिनी और आईमैक को भी M5 सीरीज के चिपसेट के साथ अपडेट किया जाएगा. इसके अलावा ऐप्पल MacBook Ultra नाम से नया लैपटॉप भी लाएगी. इसे 2027 के शुरुआती महीनों में उतारा जा सकता है. इसमें OLED डिस्प्ले, टचस्क्रीन सपोर्ट, पतला डिजाइन और आईफोन के डायनामिक आईलैंड जैसा इंटरफेस दिया जाएगा.

अपग्रेडेड आईपैड का इंतजार भी होगा खत्म

ऐप्पल अपनी आईपैड लाइनअप को भी अपग्रेड कर रही है. स्टैंडर्ड iPad 12 को A16 चिप से अपग्रेड कर A18 या A19 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो ऐप्पल इंटेलीजेंस सपोर्ट के साथ आएगा. आईपैड मिनी को भी नया और फास्टर चिपसेट, OLED डिस्प्ले और इम्प्रूव्ड स्पीकर के साथ लाया जाएगा. वीयरेबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 का इंतजार भी जल्दी खत्म होगा. इनमें नए एडवांस्ड हेल्थ सेंसर मिलने की उम्मीद है.

इन स्मार्टहोम डिवाइस पर टिकी हैं नजरें

बाकी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ ऐप्पल का स्मार्ट होम डिवाइसेस पर भी फोकस है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी एक नया होम हब ला सकती है, जिसमें 7 इंच का डिस्प्ले, A18 और नया सिरी एक्सपीरियंस एड किया जाएगा. इसके अलावा अपडेटेड ऐप्पल टीवी, होमपॉड और होमपॉड मिनी का इंतजार भी जल्द खत्म होने वाला है.

ये भी पढ़ें-

फोन में न रखें ऐसा कंटेट, घर से उठा ले जाएगी पुलिस, 10 लोग हो गए अरेस्ट

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 18 Pro Max IPhone Ultra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस
खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस
टेक्नोलॉजी
DSLR खरीदने से पहले रुकिए! Mirrorless Camera के ये 5 बड़े फायदे जानकर बदल जाएगा आपका फैसला
DSLR खरीदने से पहले रुकिए! Mirrorless Camera के ये 5 बड़े फायदे जानकर बदल जाएगा आपका फैसला
टेक्नोलॉजी
फोन में न रखें ऐसा कंटेट, घर से उठा ले जाएगी पुलिस, 10 लोग हो गए अरेस्ट
फोन में न रखें ऐसा कंटेट, घर से उठा ले जाएगी पुलिस, 10 लोग हो गए अरेस्ट
टेक्नोलॉजी
Child Lock 2.0: अब बच्चों के फोन में रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा इंटरनेट, जानें क्या है माइनर मोड?
अब बच्चों के फोन में रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा इंटरनेट, जानें क्या है माइनर मोड?
Advertisement

वीडियोज

Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? CJP के प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री
क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? CJP के प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
दिल्ली NCR
दिल्ली में डिंपल यादव को किया डिटेन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
दिल्ली में डिंपल यादव को किया डिटेन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम; उपकप्तान बना ये खिलाड़ी
टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इंडिया
CJP का अनशन और मार्च: आमने-सामने पुलिस-प्रदर्शनकारी, केजरीवाल से प्रियंका तक… सरकार पर ‘हल्लाबोल’
CJP का अनशन और मार्च: आमने-सामने पुलिस-प्रदर्शनकारी, केजरीवाल से प्रियंका तक… सरकार पर ‘हल्लाबोल’
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget