खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सितंबर में फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, आईफोन 18 प्रो मॉडल लॉन्च होंगे।

कंपनी नए मैकबुक, आईपैड अपग्रेड्स और स्मार्टवॉच भी पेश करेगी।

स्मार्ट होम डिवाइस, ऐप्पल टीवी 2027 तक आ सकते हैं।

Apple Upcoming Products: फोल्डेबल आईफोन का इंतजार कर रहे ऐप्पल फैन्स के लिए कंपनी का पिटारा खुलने वाला है. आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और पहले फोल्डेबल आईफोन के अलावा भी कंपनी जल्द ही कई नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले कुछ दिनों में ऐप्पल की तरफ से नए आईपैड, मैक और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. आगामी महीनों में ऐप्पल के कुल 14 प्रोडक्ट्स आने हैं, जिनमें से कुछ की लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में हो सकती है. आइए एक नजर डालते हैं कि आईफोन के साथ-साथ कंपनी किन दूसरे प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की तैयारी में जुटी हुई है.

सितंबर में लॉन्च होंगे नए आईफोन

नए आईफोन का इंतजार सितंबर में समाप्त हो जाएगा. सितंबर के दूसरे सप्ताह में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone Ultra लॉन्च किया जाएगा. Pro मॉडल्स को अब तक की सबसे बड़ी अपग्रेड के साथ लॉन्च किए जाने की पूरी उम्मीद है. ये दोनों ही मॉडल A20 Pro चिपसेट, मेन कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर, बड़ी बैटरी और एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्ले के साथ लॉन्च होंगे. अगर लुक की बात करें तो डायनामिक आईलैंड को छोटा किया जाएगा. इनमें फेसआईडी कंपोनेंट को डिस्प्ले के अंडर शिफ्ट किया जा रहा है. अगर iPhone Ultra की बात करें तो इस पर ऐप्पल फैन्स के साथ-साथ पूरी टेक इंडस्ट्री की नजर लगी टिकी हुई है. इसमें 7.7 इंच का इनर डिस्प्ले और 5.3 इंच का कवर डिस्प्ले मिलेगा. iOS 27 अपडेट के साथ यह आईफोन कई मल्टीटास्किंग फीचर के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है.

आईफोन के अलावा इन प्रोडक्ट्स पर चल रहा काम

ऐप्पल इन दिनों अपने कई मैक मॉडल को रिफ्रेश करने के काम में भी जुटी हुई है. साल के अंत तक एक नया एंट्री लेवल 14 इंच का मैकबुक प्रो आ सकता है, जिसमें M6 चिपस होगी. इसी तरह मैक स्टूडियो, मैक मिनी और आईमैक को भी M5 सीरीज के चिपसेट के साथ अपडेट किया जाएगा. इसके अलावा ऐप्पल MacBook Ultra नाम से नया लैपटॉप भी लाएगी. इसे 2027 के शुरुआती महीनों में उतारा जा सकता है. इसमें OLED डिस्प्ले, टचस्क्रीन सपोर्ट, पतला डिजाइन और आईफोन के डायनामिक आईलैंड जैसा इंटरफेस दिया जाएगा.

अपग्रेडेड आईपैड का इंतजार भी होगा खत्म

ऐप्पल अपनी आईपैड लाइनअप को भी अपग्रेड कर रही है. स्टैंडर्ड iPad 12 को A16 चिप से अपग्रेड कर A18 या A19 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो ऐप्पल इंटेलीजेंस सपोर्ट के साथ आएगा. आईपैड मिनी को भी नया और फास्टर चिपसेट, OLED डिस्प्ले और इम्प्रूव्ड स्पीकर के साथ लाया जाएगा. वीयरेबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 का इंतजार भी जल्दी खत्म होगा. इनमें नए एडवांस्ड हेल्थ सेंसर मिलने की उम्मीद है.

इन स्मार्टहोम डिवाइस पर टिकी हैं नजरें

बाकी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ ऐप्पल का स्मार्ट होम डिवाइसेस पर भी फोकस है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी एक नया होम हब ला सकती है, जिसमें 7 इंच का डिस्प्ले, A18 और नया सिरी एक्सपीरियंस एड किया जाएगा. इसके अलावा अपडेटेड ऐप्पल टीवी, होमपॉड और होमपॉड मिनी का इंतजार भी जल्द खत्म होने वाला है.

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