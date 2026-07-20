Monday BO Collection Live Updates: मंडे को 'धमाल 4' पर भारी पड़ रही 'द ओडिसी', जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
Monday Box Office Collection 20th July Live Updates: मंडे को एक बार फिर सिनेमाघरों में मौजूद फिल्मों के बीच जबरदस्त भिडंत देखने को मिल रही है. यहां इनके कमाई के आंकड़े जान सकते हैं.
सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्मों को संडे की छुट्टी का पूरा फायदा मिला और सभी की कमाई में उछाल देखा गया. लेकिन असली हकीकत तो मंडे टेस्ट में सामने आएगी. जी हां सोमवार, 20 जुलाई को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर ओडिसी से लेकर धमाल 4 और अल्फा तक कई फिल्मों के बीच मुकाबला हो रहा है. यहां जानते हैं कौन कितना कलेक्शन कर रही है और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.
द ओडिसी का मंडे का कलेक्शन ( The Odyssey BO Day 4 Live Updates)
क्रिस्टोफर नोलन की लेटेस्ट रिलीज फिल्म द ओडिसी भारत में कमाल का परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने 17.40 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिर इसने वीकेंड में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए जहां शनिवार को 22 करोड़ कमाए तो वहीं संडे को इसने 21.90 करोड़ का कलेक्शन किया. अब मंडे को भी ये फिल्म बाजी मारती दिख रही है.
- सैकनिल्क के आंकडों के मुताबिक द ओडिसी ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को दोपहर 1 बजे तक 1.67 करोड़ कमा डाले हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 32.1% दर्ज की जा रही है.
- फिलहाल द ओडिसी का भारत में चार दिनों का कुल कलेक्शन 62.97 करोड़ रुपये हुआ है.
|द ओडिसी
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 4
|1.67 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक)
|32.1%
|कुल कलेक्शन
|62.97 करोड़
धमाल 4 दूसरे मंडे कितनी कर रही कमाई?
अजय देवगन की धमाल 4 ने भी दूसरे वीकेंड शानदार परफॉर्म किया और डबल डिजिट में कलेक्शन किया. बता दे कि धमाल 4 ने दूसरे शनिवार 10.25 करोड़ कमाए थे तो वहीं दूसरे संडे इसने 12.75 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे सोमवार को भी ये अच्छी कमाई करती नजर आ रही है.
- सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक धमाल 4 ने रिलीज के दूसरे मंडे यानी 11वें दिन दोपहर 1 बजे तक 0.37 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 8.0% दर्ज की जा रही है.
- फिलहाल फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 124.87 करोड़ हुआ है.
|धमाल 4
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 11
|0.37 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक)
|8.0%
|कुल कलेक्शन
|124.87 करोड़
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लेनिनन दूसरे मंडे कितनी कर रही कमाई?
अखिल अक्किनेनी की लेनिन ने दूसरे संडे को 3.22 करोड़ की कमाई की थी. हालांकि दूसरे मंडे इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी नजर आ रही है.
- सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक लेनिन ने दूसरे मंडे यानी 11वें दिन दोपहर 1 बजे तक 0.16 करोड़ कमा लिए हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 16% दर्ज की जा रही है.
- फिलहाल लेनिन का भारत में 11 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 44.08 करोड़ रुपये हुआ है.
|लेनिन
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 11
|0.16 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक)
|16%
|कुल कलेक्शन
|44.08 करोड़
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