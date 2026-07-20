DSLR खरीदने से पहले रुकिए! Mirrorless Camera के ये 5 बड़े फायदे जानकर बदल जाएगा आपका फैसला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह AI-आधारित नई टेक्नोलॉजी वाला भविष्य का बेहतरीन कैमरा है।

Mirrorless Camera: डिजिटल दुनिया में लोगों को फोटोग्राफी का काफी शौख होता है. ऐसे में कई लोग प्रीमियम स्मार्टफोन खरीद लेते हैं तो कुछ को DSLR ही पसंद आता है. लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अब मार्केट में मिररलेस कैमरा भी आ चुके हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. अब लोगों के मन में सवाल आता है कि DSLR और मिररलेस कैमरा में कौन सा वाला उनके लिए बेस्ट रहेगा. आइए जानते हैं कि क्या होता है दोनों में अंतर.

हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन

आपको बता दें कि Mirrorless कैमरे में मिरर मैकेनिज्म नहीं होता, इसलिए इसका साइज DSLR के मुकाबले में छोटा और वजन में हल्का होता है. इसे लंबे समय तक हाथ में पकड़कर इस्तेमाल करना आसान होता है. ट्रैवल, व्लॉगिंग या स्ट्रीट फोटोग्राफी करने वालों के लिए ये काफी बेहतरीन ऑप्शन है.

वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेहतर ऑप्शन

इसके अलावा अगर आप 4K या उससे भी बेहतर क्वालिटी में वीडियो शूट करना चाहते हैं तो Mirrorless कैमरा बेहतर साबित हो सकता है. इनमें हाई-रिजॉल्यूशन रिकॉर्डिंग, बेहतर इमेज स्टेबिलाइजेशन और एडवांस वीडियो फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि कई यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अब Mirrorless कैमरों को ज्यादा पसंद करते हैं.

व्यूफाइंडर में पहले ही दिख जाता है फाइनल रिजल्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Mirrorless कैमरों में इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर (EVF) या लाइव स्क्रीन होती है जिसमें फोटो लेने से पहले ही एक्सपोजर, ब्राइटनेस, व्हाइट बैलेंस और अन्य सेटिंग्स का असर दिखाई देता है. इससे फोटो क्लिक करने के बाद बार-बार सेटिंग बदलने की जरूरत कम पड़ती है और बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं.

तेज और स्मार्ट ऑटोफोकस

इसके अलावा आज के ज्यादार Mirrorless कैमरों में AI बेस्ड ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी मिलती है जो इंसानों के साथ-साथ जानवरों और गाड़ियों की भी पहचान कर सकती है. Eye Autofocus जैसे फीचर्स चलते हुए सब्जेक्ट पर भी तेजी से फोकस बनाए रखते हैं जिससे फोटो ज्यादा शार्प और प्रोफेशनल नजर आती हैं.

नई टेक्नोलॉजी

दरअसल, कैमरा कंपनियां अब Mirrorless सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. नए लेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट और एडवांस फीचर्स सबसे पहले इन्हीं कैमरों में देखने को मिलते हैं. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक चलने वाला कैमरा खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Mirrorless कैमरा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है.

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