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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी50,000 से भी ज्यादा की छूट! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आ गया सबसे बड़ा डिस्काउंट

50,000 से भी ज्यादा की छूट! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आ गया सबसे बड़ा डिस्काउंट

Galaxy S25 Ultra Price Crash: सैमसंग के फ्लैगशिप मॉडल Galaxy S25 Ultra पर भारी बचत का मौका आ गया है. फ्लिपकार्ट से इस फोन को 50,000 रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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  • सैमसंग Galaxy S25 Ultra पर 50,000 रुपये की बचत।
  • फ्लिपकार्ट पर 40,000 रुपये की सीधी छूट, बैंक ऑफर।
  • दमदार फीचर्स वाला S25 Ultra अभी भी बेहतरीन विकल्प।
  • Google Pixel 10 पर भी 2,000 रुपये कैशबैक उपलब्ध।

Galaxy S25 Ultra Price Crash: अगर आप बजट प्राइस में फ्लैगशिप डिवाइस खरीदना चाह रहे हैं तो सैमसंग के Galaxy S25 Ultra फोन पर शानदार डील मिल रही है. अगर आप इसके डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स आदि सब को मिला लें तो 50,000 रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं. बता दें कि Galaxy S25 Ultra को लॉन्च हुए भले ही 1.5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अपने फीचर्स और लुक के दम पर यह लेटेस्ट मॉडल्स को भी टक्कर देता है. आइए इस फोन के दमदार फीचर्स और इस पर मिल रही छूट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

Galaxy S25 Ultra में क्या कुछ मिलता है?

सैमसंग ने Galaxy S25 Ultra को 6.9 इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन के साथ लॉन्च किया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगा है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. फोटो और वीडियो के लिए फोन के रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का एडिशनल 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसके फ्रंट में 12MP का सेंसर लगा हुआ है. फोन में लगा 5,000mAh का बैटरी पैक 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. डिस्प्ले से लेकर प्रोसेसर और कैमरा से लेकर बैटरी पैक तक के मामले में यह फोन दमदार है.

Galaxy S25 Ultra पर कहां मिल रही छूट?

भारत में इस फोन को 1,29,900 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर यह धांसू डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 89,443 रुपये में लिस्ट किया गया है. 40,000 रुपये से ज्यादा के सीधे डिस्काउंट के अलावा इस पर 4,000 रुपये के बैंक ऑफर और 4,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है. इस तरह इसकी कीमत 81,443 रुपये रह जाती है. अब अगर आप इसके बदले में पुराने फोन को एक्सचेंज करते हैं तो उस पर भी हजारों रुपये की बचत की जा सकती है. इन सारी चीजों को मिलाकर आप Galaxy S25 Ultra पर 50,000 रुपये से ज्यादा की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस कीमत में यह फ्लैगशिप मॉडल एक धांसू ऑप्शन बन जाता है. 

Google Pixel 10 पर भी उठाएं डिस्काउंट का फायदा

इस समय गूगल पिक्सल पर भी डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है. 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह फोन अमेजन पर 67,200 रुपये में लिस्टेड है. इस पर 2,000 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 20 Jul 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
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