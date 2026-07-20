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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें

BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें

BCCI New Rules Domestic Season: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले घरेलू सीजन के लिए नए नियमों को अपनाने की तैयारी कर रहा है. बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी को लेकर भी नियम बदले जा सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 06:34 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में एक नया नियम लागू होने वाला है. रेड बॉल मैचों में अब दिन के पूरे ओवर फेंके जाएंगे. आमतौर पर जब भी दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरता है तो स्टंप्स का एलान कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दरअसल मैरीलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने रेड-बॉल मैचों के नियम में बदलाव का यह प्रस्ताव रखा है और बीसीसीआई इसको अपना सकता है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगले घरेलू सीजन के संबंध में सभी राज्य क्रिकेट संघों को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में MCC के उस प्रस्तावित बदलाव का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि विकेट गिरने की स्थिति में भी दिन का आखिरी ओवर पूरा करवाया जाए.

एमसीसी ने इस बदलाव की वजह भी बताई है. कहा गया कि यह मल्टी-डे क्रिकेट के लिए बहुत अहम बदलाव है और दिन के आखिर में बैटिंग करने वाली टीम नए बल्लेबाज को भेजने से बच नहीं पाएंगी.

आमतौर पर जब भी आखिरी कुछ ओवरों में विकेट गिरता है, तो टीमें नाइट-वॉचमैन के तौर पर किसी गेंदबाज को बैटिंग के लिए भेजती हैं, जिससे अगले दिन एक पूर्ण बल्लेबाज का विकेट बचाया जा सके. कहीं ना कहीं MCC ने बल्लेबाजी टीम को मिलने वाले उसी फायदे पर चोट की है, जिससे वो आखिरी ओवरों में एक बल्लेबाज को भेजने से कतराती हैं.

कुछ अन्य बदलाव भी सामने आ सकते हैं. क्रिकबज के मुताबिक यदि कोई गेंदबाज जानबूझकर नो-बॉल फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है, तो उसे बचे हुए मैच में गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. वह सिर्फ पारी नहीं बल्कि पूरे मैच में बॉलिंग नहीं कर पाएगा. कई सारे बदलावों में से एक यह भी होगा कि अगर कोई फील्डर, स्ट्राइकर तक पहुंचने से पहले गेंद को रोक लेता है तो उसे नो बॉल और डेड बॉल माना जाएगा. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Jul 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
MCC Cricket Rules Marylebone Cricket Club BCCI
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