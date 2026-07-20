भारतीय क्रिकेट में एक नया नियम लागू होने वाला है. रेड बॉल मैचों में अब दिन के पूरे ओवर फेंके जाएंगे. आमतौर पर जब भी दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरता है तो स्टंप्स का एलान कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दरअसल मैरीलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने रेड-बॉल मैचों के नियम में बदलाव का यह प्रस्ताव रखा है और बीसीसीआई इसको अपना सकता है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगले घरेलू सीजन के संबंध में सभी राज्य क्रिकेट संघों को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में MCC के उस प्रस्तावित बदलाव का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि विकेट गिरने की स्थिति में भी दिन का आखिरी ओवर पूरा करवाया जाए.

एमसीसी ने इस बदलाव की वजह भी बताई है. कहा गया कि यह मल्टी-डे क्रिकेट के लिए बहुत अहम बदलाव है और दिन के आखिर में बैटिंग करने वाली टीम नए बल्लेबाज को भेजने से बच नहीं पाएंगी.

आमतौर पर जब भी आखिरी कुछ ओवरों में विकेट गिरता है, तो टीमें नाइट-वॉचमैन के तौर पर किसी गेंदबाज को बैटिंग के लिए भेजती हैं, जिससे अगले दिन एक पूर्ण बल्लेबाज का विकेट बचाया जा सके. कहीं ना कहीं MCC ने बल्लेबाजी टीम को मिलने वाले उसी फायदे पर चोट की है, जिससे वो आखिरी ओवरों में एक बल्लेबाज को भेजने से कतराती हैं.

कुछ अन्य बदलाव भी सामने आ सकते हैं. क्रिकबज के मुताबिक यदि कोई गेंदबाज जानबूझकर नो-बॉल फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है, तो उसे बचे हुए मैच में गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. वह सिर्फ पारी नहीं बल्कि पूरे मैच में बॉलिंग नहीं कर पाएगा. कई सारे बदलावों में से एक यह भी होगा कि अगर कोई फील्डर, स्ट्राइकर तक पहुंचने से पहले गेंद को रोक लेता है तो उसे नो बॉल और डेड बॉल माना जाएगा.

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