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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'

राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'

CJP protest: राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी इतने युवा विरोधी हैं कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं पर टूट पड़ी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 20 Jul 2026 07:00 PM (IST)
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास का सबसे युवा विरोधी पीएम करार दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाने वाले बच्चों पर लाठी चलाई जा रही है.

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं. इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते. 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं. सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को. जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत. पेपर लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं. यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही उन पर टूट पड़ी है.'

पीएम देश के युवाओं को सुनें: प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने कहा, 'बीजेपी सरकार को बच्चों पर लाठी चलाने की जगह अपनी नीतियों और अक्षमताओं की समीक्षा करनी चाहिए. पहले NEET का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और Re-NEET में भी गड़बड़ी की खबरें आई हैं. कहा गया था कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी करेंगे, इसके बावजूद यह सब क्यों और कैसे हो रहा है? बार-बार इतने पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को देश के करोड़ों युवाओं की बात सुननी चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए.

कानूनी निर्देशों का पालन करें: पुलिस

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें. एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, 'सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें. किसी भी गैर-कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें.'

केंद्रीय मंत्री से मिले CJP के प्रतिनिधिमंडल 

CJP के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है. जब तक ऐसा नहीं होता है, आंदोलन खत्म नहीं होगा. दूसरी ओर, जेपी नड्डा ने इस मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है. 

Published at : 20 Jul 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan Breaking News Abp News RAHUL GANDHI CJP Protest
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