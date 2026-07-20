तस्करों ने गर्भवती को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा, स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी

रविवार को स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया. इस ऐतिहासिक जीत में निको विलियम्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो फाइनल मैच में स्पेन की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. 74वें मिनट में विलियम्स सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने अर्जेंटीना के डिफेंस की बखिया उधेड़ कर रख दी.

निको विलियम्स ने स्पेन को ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विलियम्स स्पेन के हैं ही नहीं, वो मूल रूप से घाना के निवासी हैं. वह एक्स्ट्रा टाइम में 106वां मिनट था, जब निको विलियम्स ने फेरान टोरेस को पास किया, जिन्होंने कोई गलती ना करते हुए यादगार गोल किया. निको विलियम्स की उम्र केवल 24 साल है और आज स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में उनका नाम लिया जाता है. उन्हें सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उनके माता-पिता ने बहुत दर्द झेला है.

भूखे और प्यासे, तपता रेगिस्तान पार किया

यह साल 1993 की बात है जब बेहतर जिंदगी की तलाश में निको विलियम्स के माता-पिता मारिया और फेलिक्स, यूरोप के लिए निकल पड़े थे. उन्होंने मानव तस्करों को सहारा रेगिस्तान पार करवाने के लिए एक हजार डॉलर की रकम भी दी थी. मुश्किल दोगुनी तब हो गईं, जब उन्हें बीच रेगिस्तान में ट्रक से उतार दिया गया.

भूखे-प्यासे दोनों ने हार नहीं मानी और स्पेन जा पहुंचे. जिस बात का डर था वही हुआ, चूंकि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और स्पेन से बाहर भेजने का फैसला किया गया. मगर कहते हैं जो तकदीर में लिखा होता है, वह होकर ही रहता है. जब फेलिक्स और मारिया को स्पेन से बाहर भेजने की तैयारी हो रही थी, तभी एक वकील ने उनकी मदद की. उन दिनों लाइबेरिया में गृहयुद्ध चल रहा था और उस वकील ने दोनों को सलाह दी कि वे खुद को घाना के बजाय लाइबेरिया का नागरिक बताएं.

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पादरी ने दिखाई राह, मदद भी की

उस वकील की ट्रिक काम कर गई, लेकिन अब सामने मुश्किल यह थी कि रहने के लिए जगह कैसे ढूंढी जाए. ऐसे में एक पादरी ने उनकी मदद की, जिसका नाम इनाकी था. जब विलियम्स के माता-पिता यूरोप के लिए निकले थे, तब मारिया गर्भवती थीं. उन्होंने बड़े बेटे का नाम इनाकी ही रखा था. वहीं साल 2002 में निको विलियम्स का जन्म हुआ. इनाकी और निको, दोनों भाई फुटबॉल खेलते हैं.

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