तस्करों ने गर्भवती को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा, स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलवो खौफनाक मंजर, तस्करों ने गर्भवती को तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा; स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी रुला देगी

वो खौफनाक मंजर, तस्करों ने गर्भवती को तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा; स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी रुला देगी

Nico Williams Life Story: स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी निको विलियम्स और उनके माता-पिता की कहानी किसी भी स्पोर्ट्स फैन को रुला देगी. मां मारिया को गर्भवती होते हुए तपता रेगिस्तान पार करना पड़ा था.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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रविवार को स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया. इस ऐतिहासिक जीत में निको विलियम्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो फाइनल मैच में स्पेन की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. 74वें मिनट में विलियम्स सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने अर्जेंटीना के डिफेंस की बखिया उधेड़ कर रख दी.

निको विलियम्स ने स्पेन को ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विलियम्स स्पेन के हैं ही नहीं, वो मूल रूप से घाना के निवासी हैं. वह एक्स्ट्रा टाइम में 106वां मिनट था, जब निको विलियम्स ने फेरान टोरेस को पास किया, जिन्होंने कोई गलती ना करते हुए यादगार गोल किया. निको विलियम्स की उम्र केवल 24 साल है और आज स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में उनका नाम लिया जाता है. उन्हें सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उनके माता-पिता ने बहुत दर्द झेला है.

भूखे और प्यासे, तपता रेगिस्तान पार किया

यह साल 1993 की बात है जब बेहतर जिंदगी की तलाश में निको विलियम्स के माता-पिता मारिया और फेलिक्स, यूरोप के लिए निकल पड़े थे. उन्होंने मानव तस्करों को सहारा रेगिस्तान पार करवाने के लिए एक हजार डॉलर की रकम भी दी थी. मुश्किल दोगुनी तब हो गईं, जब उन्हें बीच रेगिस्तान में ट्रक से उतार दिया गया.

भूखे-प्यासे दोनों ने हार नहीं मानी और स्पेन जा पहुंचे. जिस बात का डर था वही हुआ, चूंकि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और स्पेन से बाहर भेजने का फैसला किया गया. मगर कहते हैं जो तकदीर में लिखा होता है, वह होकर ही रहता है. जब फेलिक्स और मारिया को स्पेन से बाहर भेजने की तैयारी हो रही थी, तभी एक वकील ने उनकी मदद की. उन दिनों लाइबेरिया में गृहयुद्ध चल रहा था और उस वकील ने दोनों को सलाह दी कि वे खुद को घाना के बजाय लाइबेरिया का नागरिक बताएं.

यह भी पढ़ें: स्पेन ने जीता 2026 फीफा वर्ल्ड कप तो टीम को लगेगा बड़ा झटका, 27 साल का खिलाड़ी लेगा संन्यास

पादरी ने दिखाई राह, मदद भी की

उस वकील की ट्रिक काम कर गई, लेकिन अब सामने मुश्किल यह थी कि रहने के लिए जगह कैसे ढूंढी जाए. ऐसे में एक पादरी ने उनकी मदद की, जिसका नाम इनाकी था. जब विलियम्स के माता-पिता यूरोप के लिए निकले थे, तब मारिया गर्भवती थीं. उन्होंने बड़े बेटे का नाम इनाकी ही रखा था. वहीं साल 2002 में निको विलियम्स का जन्म हुआ. इनाकी और निको, दोनों भाई फुटबॉल खेलते हैं.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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Spain FIFA World Cup 2026 Nico Williams
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