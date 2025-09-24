हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन 5 देशों में भारत से भी सस्ता मिल रहा iPhone 17, जानिए कितने रुपये की होगी बचत

iPhone 17: Apple ने हाल ही में अपना नया iPhone 17 लॉन्च किया है जिसकी कीमत को लेकर भारत में काफी चर्चा हो रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 01:28 PM (IST)
Apple ने हाल ही में अपना नया iPhone 17 लॉन्च किया है जिसकी कीमत को लेकर भारत में काफी चर्चा हो रही है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹82,900 तय की गई है जबकि iPhone 17 Pro ₹1,34,900, iPhone 17 Pro Max ₹1,69,900 और iPhone Air ₹1,19,900 में उपलब्ध है. यह कीमतें कई अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा हैं इसलिए आईफोन खरीदने के शौकीन लोग अक्सर विदेश से इसे खरीदना बेहतर मानते हैं.

दुनिया के कुछ देशों में आईफोन की कीमतें भारत के मुकाबले काफी कम हैं. अमेरिका हमेशा से आईफोन खरीदने के लिए सबसे सस्ता बाजार माना जाता है. यहां iPhone 17 केवल 799 डॉलर यानी लगभग ₹70,468 में मिल रहा है. इसके अलावा iPhone 17 Pro करीब ₹96,927, iPhone 17 Pro Max लगभग ₹1,05,747 और iPhone Air ₹88,107 में खरीदा जा सकता है.
कनाडा में भी कीमतें भारत से कम हैं. यहां iPhone 17 की शुरुआती कीमत लगभग ₹72,128 है जबकि इसके Pro और Pro Max वेरिएंट क्रमशः ₹1,02,154 और ₹1,11,737 में उपलब्ध हैं. iPhone Air यहां ₹92,571 में खरीदा जा सकता है.
सिंगापुर भी आईफोन खरीदने के लिए आकर्षक जगह है. यहां iPhone 17 करीब ₹89,380 में मिलता है, जबकि Pro मॉडल ₹1,20,344, Pro Max ₹1,30,665 और Air ₹1,10,022 में उपलब्ध हैं. यहां की करेंसी और टैक्स स्ट्रक्चर इसे किफायती बनाते हैं.
ब्रिटेन की बात करें तो iPhone 17 वहां लगभग ₹95,234 से शुरू होता है. iPhone 17 Pro की कीमत करीब ₹1,30,991, Pro Max ₹1,42,910 और Air ₹1,19,072 है. हालांकि यहां कीमतें अमेरिका या कनाडा जितनी कम नहीं हैं फिर भी भारत से थोड़ी सस्ती जरूर हैं.
वियतनाम में iPhone 17 की कीमत करीब ₹83,571 है. Pro वेरिएंट ₹1,17,001, Pro Max ₹1,27,030 और Air ₹1,06,972 में खरीदा जा सकता है. यानी यहां भी भारत की तुलना में आईफोन काफी सस्ता है.
दुबई भी भारतीयों के लिए हमेशा से आईफोन खरीदने का पसंदीदा बाजार रहा है. यहां iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹81,746 है. iPhone 17 Pro ₹1,13,011, Pro Max ₹1,22,631 और Air ₹1,03,391 में मिलता है. टैक्स कम होने की वजह से यहां कीमतें भारत की तुलना में काफी आकर्षक रहती हैं.
भारत में आईफोन 17 की कीमत सात देशों की तुलना में काफी ज्यादा है. अमेरिका, कनाडा और दुबई जैसे देशों में यह फोन भारत से 65,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है यानी आपकी 65 हजार रुपये की बचत होगी. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग विदेश से आईफोन खरीदने का विकल्प चुनते हैं.
Published at : 24 Sep 2025 01:28 PM (IST)
Photo Gallery

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

