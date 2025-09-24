इन 5 देशों में भारत से भी सस्ता मिल रहा iPhone 17, जानिए कितने रुपये की होगी बचत

दुनिया के कुछ देशों में आईफोन की कीमतें भारत के मुकाबले काफी कम हैं. अमेरिका हमेशा से आईफोन खरीदने के लिए सबसे सस्ता बाजार माना जाता है. यहां iPhone 17 केवल 799 डॉलर यानी लगभग ₹70,468 में मिल रहा है. इसके अलावा iPhone 17 Pro करीब ₹96,927, iPhone 17 Pro Max लगभग ₹1,05,747 और iPhone Air ₹88,107 में खरीदा जा सकता है.