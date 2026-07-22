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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर से निकलने से पहले Google Maps पर चेंज कर लें ये सेटिंग्स, सुहाना हो जाएगा सफर

घर से निकलने से पहले Google Maps पर चेंज कर लें ये सेटिंग्स, सुहाना हो जाएगा सफर

Google Maps Tricks: अगर आप गाड़ी लेकर किसी सफर पर निकल रहे हैं तो गूगल मैप्स में कुछ सेटिंग्स को बदलकर अपना सफर सुहाना बना सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 10:05 AM (IST)
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  • अपनी प्राइवेसी के लिए लोकेशन हिस्ट्री सेटिंग बदलें।

Google Maps Tricks: अनजाने रास्तों पर गूगल मैप्स आपका साथी बन सकता है. हालांकि, कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां गूगल मैप्स ने लोगों को गलत रास्ते भी दिखाए हैं, लेकिन अधिकतर समय यह नेविगेशन के मामले में मार नहीं खाता है. अगर आप नई जगहों पर जाने के शौकीन हैं और ड्राइविंग के दौरान नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स पर भरोसा करते हैं तो हम आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं. घर से निकलने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स बदलने की जरूरत है, जिसके बाद गूगल मैप्स आपको सही रास्ता भी दिखाएगा, पैसे बचाने में भी आपकी मदद करेगा और चालान होने से भी बचा सकता है.

ऑफलाइन मैप करें डाउनलोड

अब भले ही कनेक्टिविटी पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन हर रास्ते पर हर जगह मोबाइल नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल है. इसलिए अगर आप किसी जगह पर पहली बार जा रहे हैं तो ऑफलाइन मैप जरूर डालनलोड कर लें. यह आपको तब भी रास्ता बताता रहेगा, जब आपके फोन में इंटरनेट नहीं होगा. इससे रास्ता भटकने के चांस कम हो जाएंगे.

रूट ऑप्शन कर लें सेट

गूगल मैप्स आपको रूट ऑप्शन सेट करने का भी ऑप्शन देता है. इसकी मदद से आप चुन सकते हैं कि आप टोल प्लाजा और हाईवे को अवॉयड करना चाहते हैं या नहीं. यह आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी दिखाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस रास्ते होकर आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं.

ड्राइविंग को आरामदायक बनाएगी यह सेटिंग

नेविगेशन सेटिंग में जाकर आप करंट स्पीड को दिखाने के साथ-साथ स्पीड लिमिट दिखाने का ऑप्शन भी चुन सकते है. इसके बाद आपकी फोन स्क्रीन पर ही गाड़ी की स्पीड और हाइवे की स्पीड लिमिट नजर आएगी. इससे आप न सिर्फ ओवरस्पीडिंग से बच पाएंगे बल्कि चालान से भी बच सकेंगे. कई बार ऐसा होता है कि ड्राइविंग करते समय स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड पर नजर नहीं जाती. उस स्थिति में गूगल मैप्स का यह फीचर आपके काम आएगा.

प्राइवेसी का ध्यान रखना भी है जरूरी

गूगल मैप्स को यूज करते समय अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना भी जरूरी है. लोकेशन हिस्ट्री के जरिए गूगल को यह पता चलता रहता है कि आप कहां-कहां जा रहे हैं या आप कहां-कहां होकर आए हैं. प्राइवेसी के लिहाज से यह बहुत संवेदनशील डेटा है. इस बंद करने के लिए आप गूगल अकाउंट में जाकर लोकेशन सेटिंग को चेंज कर लें. यहां आपको टाइमलाइन को पूरी तरह ऑफ करने के साथ-साथ टाइम विंडो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें से एक ऑप्शन चुन सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jul 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS Tips And Tricks TECH NEWS
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