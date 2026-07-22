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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy Unpacked July 2026: सैमसंग आज लॉन्च करेगी तीन फोल्डेबल फोन, कब और कैसे देखें लाइव?

Galaxy Unpacked July 2026: सैमसंग आज लॉन्च करेगी तीन फोल्डेबल फोन, कब और कैसे देखें लाइव?

Samsung Galaxy Unpacked 2026: सैमसंग आज अपने तीन नए फोल्डेबल फोन लॉन्च करने वाली है. यह इवेंट भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे शुरू होगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 10:57 AM (IST)
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  • सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आज शाम 6:30 बजे होगा।
  • इसमें पहली बार तीन नए फोल्डेबल फोन लॉन्च किए जाएंगे।
  • Z Flip 8, Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra होंगे मुख्य आकर्षण।
  • गैलेक्सी वॉच सीरीज और स्मार्टग्लासेस भी संभावित हैं।

Samsung Galaxy Unpacked 2026: सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. कंपनी लंदन में अपना गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आयोजित कर रही है, जिसमें पहली बार एक साथ तीन फोल्डेबल फोन लॉन्च होंगे. फोल्डेबल सेगमेंट में पहले से ही अपनी बादशाहत जमाए बैठी कंपनी नए प्रोडक्ट्स के जरिए अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेगी. आइए जानते हैं कि इस य इवेंट कितने बजे शुरू होगा, इसे लाइव कैसे देखा जा सकता है और इसमें क्या-क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे.

कब और कैसे लाइव देखें Galaxy Unpacked 2026?

Galaxy Unpacked Event की शुरुआत बुधवार शाम को भारतीय समयानुसार 6.30 बजे होगी. इसे कंपनी की वेबसाइट और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. 

Galaxy Unpacked Event में लॉन्च होंगे ये फोल्डेबल फोन

सैमसंग इस इवेंट में Z Flip 8, Z Fold 8 और Z Fold 8 Ultra समेत तीन फोल्डेबल फोन उतारेगी. Z Flip 8 और Z Fold 8 मार्केट में मौजूद Z Flip 7 और Z Fold 7 के अपग्रेडेड वेरिएंट के तौर पर लॉन्च होंगे, जबकि Z Fold 8 Ultra को पहली बार लॉन्च किया जा रहा है. ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को टक्कर देने के लिए कंपनी एक नए फॉर्म फैक्टर में इस फोन को लॉन्च करने जा रही है.  कयास लगाए जा रहे हैं कि Z Flip 8 और Z Fold 8 बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होंगे. 

ये हैं एक्सपेक्टेड फीचर्स

Z Fold 8- इसमें Snapdragon Elite 8 Gen 5 प्रोसेसर, 12GB रैम, 256GB स्टैंडर्ड स्टोरेज, 7.6 इंच का मेन डिस्प्ले, 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले और 50MP+50MP का रियर कैमरा सेटअप और 10MP का सेल्फी सेंसर मिल सकता है.

Z Flip 8- इस फोन में Samsung Exynos 2600 या Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 12GB रैम, 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले, 4.1 इंच का कवर डिस्प्ले, 256GB स्टोरेज और 50MP+50MP का रियर कैमरा सेटअप और 10MP का सेल्फी सेंसर मिलने की उम्मीद है.

Z Fold 8 Ultra- नए फॉर्म फैक्टर वाले फोन की बात करें तो इसमें 8 इंच का मेन डिस्प्ले, 6.5 इंच की कवर स्क्रीन, 12GB रैम, Snapdragon Elite 8 Gen 5 प्रोसेसर, 200MP+50MP+12MP कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है.

नई Galaxy Watches भी होंगी लॉन्च

सैमसंग आमतौर पर इस इवेंट में अपनी स्मार्टवॉचेज को भी लॉन्च करती है. इसलिए माना जा रहा है कि आज Samsung Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 से भी पर्दा उठ जाएगा. इनमें मौजूदा मॉडल की तुलना में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

क्या Galaxy Glasses से उठेगा पर्दा?

अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सैमसंग के स्मार्टग्लासेस का भी आज डेब्यू हो सकता है. इन्हें Galaxy Glasses नाम दिया जाएगा और ये मेटा स्मार्टग्लासेस की तरह ही काम करेगे. कुछ दिन पहले ही गूगल की डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में इसके फीचर की झलक दिखाई गई थी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jul 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy Unpacked Event TECH NEWS Galaxy Z Flip 8 Galaxy Z Fold 8 Ultra
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