राहुल गांधी के प्रदर्शन पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'देशद्रोह का मुकदमा चले'

प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार (22 जुलाई, 2026) को कहा कि उन पर (राहुल गांधी) देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए. विपक्ष का नेता होने का मतलब ये नहीं कि सारे कानून को अपने हाथ में ले लें.

गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी ने संवैधानिक पद पर रहकर संविधान की गरिमा को तार-तार किया… वो दूसरे देशों का नकल करके यहां उपद्रव कराना चाहते हैं… प्रधानमंत्री आवास के पास अगर कोई घटना घट जाती… मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी उस पर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए."

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि आप पीएम के आवास में घुसने का प्रयास करें. अगर वहां पर कोई दुर्घटना घटती तो आज पूरी दुनिया लोकतंत्र पर हंसती.

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कन्हैया कुमार बोले- अन्याय कर रही मोदी सरकार

उधर दूसरी ओर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर हमला किया है. बुधवार को अपने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कन्हैया कुमार ने लिखा है, "देश के विद्यार्थियों और युवाओं के साथ मोदी सरकार अन्याय कर रही है, उनका भविष्य छीन रही है और न्याय मांगने पर यह लाठी और आंसू गैस के गोले भेंट कर रही है. दिल्ली में हुई बर्बरता के खिलाफ अब पूरा देश ही जंतर-मंतर बन चुका है. लाठी नहीं नौकरी चाहिए, जुमला नहीं जवाबदेही चाहिए."

वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ हुई बदसलूकी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा, "बर्बरता और बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है मोदी सरकार के निर्देश पर दिल्ली पुलिस… आज प्रधानमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के सांसदों व नेताओं के साथ जैसा बर्ताव दिल्ली पुलिस ने किया है वो शर्मनाक और देश में खतरे में पड़े लोकतंत्र को दर्शाता है."

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