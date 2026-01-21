हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Google Maps का ये छुपा हुआ जुगाड़ जान लिया तो लेट होना भूल जाएंगे! ट्रैफिक खुद रास्ता छोड़ देगा

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 01:17 PM (IST)
अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि गूगल मैप्स चलाने के बावजूद आप समय पर नहीं पहुंच पाते, तो आप अकेले नहीं हैं. ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैप्स सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करता है. हम लोकेशन डालते हैं, स्टार्ट दबाते हैं और निकल पड़ते हैं, लेकिन ट्रैफिक, गलत टाइमिंग या भीड़ के कारण मंजिल पर पहुंचते-पहुंचते देर हो ही जाती है. चाहे ऑफिस की अहम मीटिंग हो या ट्रेन और फ्लाइट पकड़नी हो, देर से पहुंचने की झुंझलाहट हर किसी ने महसूस की है. लेकिन गूगल मैप्स में एक ऐसा स्मार्ट फीचर मौजूद है जो इस परेशानी को काफी हद तक खत्म कर सकता है.

असल में गूगल मैप्स सिर्फ नेविगेशन ऐप नहीं है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके समय को मैनेज करने वाला एक पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है. इसमें एक खास सेटिंग है जिसके जरिए आप पहले से तय कर सकते हैं कि आपको अपनी मंजिल पर किस समय पहुंचना है. इसके बाद गूगल मैप्स खुद यह हिसाब लगाता है कि आपको घर से कितनी देर पहले निकलना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच सकें.
इस फीचर को आमतौर पर “Arrive by” या “Depart at” के नाम से जाना जाता है. जब आप गूगल मैप्स को यह बता देते हैं कि आपको किसी जगह, मान लीजिए सुबह 10 बजे तक पहुंचना है तो ऐप अपने पास मौजूद पुराने ट्रैफिक डेटा, उस दिन और समय के पैटर्न और मौजूदा ट्रैफिक अपडेट्स का विश्लेषण करता है. इसके बाद यह आपको एक सटीक समय बताता है कि कब निकलना सबसे बेहतर रहेगा. यानी अब आपको अंदाजा लगाने या आखिरी वक्त में दौड़भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती.
Published at : 21 Jan 2026 01:17 PM (IST)
GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI

