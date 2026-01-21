Google Maps का ये छुपा हुआ जुगाड़ जान लिया तो लेट होना भूल जाएंगे! ट्रैफिक खुद रास्ता छोड़ देगा

इस फीचर को आमतौर पर “Arrive by” या “Depart at” के नाम से जाना जाता है. जब आप गूगल मैप्स को यह बता देते हैं कि आपको किसी जगह, मान लीजिए सुबह 10 बजे तक पहुंचना है तो ऐप अपने पास मौजूद पुराने ट्रैफिक डेटा, उस दिन और समय के पैटर्न और मौजूदा ट्रैफिक अपडेट्स का विश्लेषण करता है. इसके बाद यह आपको एक सटीक समय बताता है कि कब निकलना सबसे बेहतर रहेगा. यानी अब आपको अंदाजा लगाने या आखिरी वक्त में दौड़भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती.