iPhone 17 हुआ सस्ता! Flipkart सेल में अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा Apple का ये फोन

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 17 हुआ सस्ता! Flipkart सेल में अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा Apple का ये फोन

iPhone 17: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart की Big Saving Days सेल में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका सामने आया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Mar 2026 12:55 PM (IST)
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart की Big Saving Days सेल में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका सामने आया है. इस सेल के दौरान Apple iPhone 17 को पहले से काफी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है. कंपनी ने इस फोन को पिछले साल सितंबर में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया था और अब सेल के चलते इसकी कीमत में अच्छी-खासी कटौती देखने को मिल रही है.

Apple ने iPhone 17 को 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज विकल्पों के साथ बाजार में उतारा था. लॉन्च के समय इस फोन की शुरुआती कीमत लगभग 82,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन फिलहाल चल रही फ्लिपकार्ट सेल में इसकी कीमत घटकर करीब 74,900 रुपये तक पहुंच सकती है.
सेल के दौरान इस स्मार्टफोन पर कई तरह के ऑफर भी मिल रहे हैं. फ्लिपकार्ट की ओर से सीधा 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है जबकि बैंक ऑफर के जरिए करीब 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाने पर करीब 3,000 रुपये तक की और बचत संभव है. अगर ग्राहक State Bank of India के कार्ड से भुगतान करते हैं तो उन्हें लगभग 4,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर कुल बचत करीब 8,000 रुपये तक हो सकती है.
Published at : 08 Mar 2026 12:55 PM (IST)
