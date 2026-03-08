iPhone 17 हुआ सस्ता! Flipkart सेल में अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा Apple का ये फोन

सेल के दौरान इस स्मार्टफोन पर कई तरह के ऑफर भी मिल रहे हैं. फ्लिपकार्ट की ओर से सीधा 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है जबकि बैंक ऑफर के जरिए करीब 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाने पर करीब 3,000 रुपये तक की और बचत संभव है. अगर ग्राहक State Bank of India के कार्ड से भुगतान करते हैं तो उन्हें लगभग 4,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर कुल बचत करीब 8,000 रुपये तक हो सकती है.