iPhone 17 हुआ सस्ता! Flipkart सेल में अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा Apple का ये फोन
iPhone 17: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart की Big Saving Days सेल में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका सामने आया है.
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart की Big Saving Days सेल में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका सामने आया है. इस सेल के दौरान Apple iPhone 17 को पहले से काफी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है. कंपनी ने इस फोन को पिछले साल सितंबर में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया था और अब सेल के चलते इसकी कीमत में अच्छी-खासी कटौती देखने को मिल रही है.
Published at : 08 Mar 2026 12:55 PM (IST)
