Instagram पर रहना है पूरी तरह प्राइवेट? ये आसान ट्रिक छिपा देगी आपकी Online Activity

अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते समय किसी को यह न पता चले कि आप कब ऑनलाइन थे तो इसके लिए ऐप में एक खास सेटिंग मौजूद है. इस सेटिंग को बंद करने के बाद आप आराम से इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को आपकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी.