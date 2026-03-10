हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Instagram पर रहना है पूरी तरह प्राइवेट? ये आसान ट्रिक छिपा देगी आपकी Online Activity

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Mar 2026 08:42 AM (IST)
आजकल लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल केवल फोटो और वीडियो देखने के लिए ही नहीं बल्कि दोस्तों से बातचीत करने के लिए भी करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ रील्स देखने या मैसेज पढ़ने के लिए ऐप खोलते हैं लेकिन सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि हम ऑनलाइन हैं. इसके बाद अक्सर जवाब देने का दबाव बन जाता है चाहे उस समय बात करने का मन न हो.

अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते समय किसी को यह न पता चले कि आप कब ऑनलाइन थे तो इसके लिए ऐप में एक खास सेटिंग मौजूद है. इस सेटिंग को बंद करने के बाद आप आराम से इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को आपकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी.
अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते समय किसी को यह न पता चले कि आप कब ऑनलाइन थे तो इसके लिए ऐप में एक खास सेटिंग मौजूद है. इस सेटिंग को बंद करने के बाद आप आराम से इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को आपकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी.
इंस्टाग्राम में जब कोई यूजर ऐप पर सक्रिय होता है तो उसकी प्रोफाइल के पास एक छोटा सा हरा डॉट दिखाई देता है. इसके अलावा मैसेज सेक्शन में यह भी दिख सकता है कि कोई व्यक्ति आखिरी बार कब एक्टिव था. इस सुविधा को Active Status कहा जाता है.
इंस्टाग्राम में जब कोई यूजर ऐप पर सक्रिय होता है तो उसकी प्रोफाइल के पास एक छोटा सा हरा डॉट दिखाई देता है. इसके अलावा मैसेज सेक्शन में यह भी दिख सकता है कि कोई व्यक्ति आखिरी बार कब एक्टिव था. इस सुविधा को Active Status कहा जाता है.
