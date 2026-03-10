हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लेट होने की टेंशन खत्म! Google Maps का ये छुपा फीचर बताएगा कब निकलना है, हमेशा पहुंचेंगे टाइम पर

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Mar 2026 09:30 AM (IST)
आज के समय में ज्यादातर लोग रास्ता ढूंढने के लिए Google Maps का इस्तेमाल करते हैं. ऑफिस जाना हो, किसी मीटिंग में पहुंचना हो या फिर किसी नए शहर में घूमने जाना हो यह ऐप रास्ता दिखाने में काफी मददगार साबित होता है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें एक ऐसा फीचर भी छिपा है जो आपको यह बता सकता है कि सही समय पर पहुंचने के लिए आपको घर से कब निकलना चाहिए. अगर आप भी अक्सर ट्रैफिक या दूरी का गलत अंदाजा लगाकर लेट हो जाते हैं तो यह फीचर आपके काफी काम आ सकता है.

Google Maps में मौजूद Leave on time या Set departure reminder जैसा फीचर यूजर्स को पहले से ही अलर्ट कर देता है कि उन्हें कब निकलना चाहिए. यह फीचर आपकी लोकेशन, ट्रैफिक की स्थिति और रास्ते की दूरी को ध्यान में रखकर अनुमान लगाता है कि आपको कितने समय में मंजिल तक पहुंचने में लग सकता है.
मान लीजिए आपको सुबह 10 बजे किसी मीटिंग में पहुंचना है. ऐसे में आप अपनी लोकेशन और डेस्टिनेशन डालकर टाइम सेट कर सकते हैं. इसके बाद ऐप आपको नोटिफिकेशन देकर बताएगा कि अगर आपको समय पर पहुंचना है तो कितने बजे निकलना सही रहेगा.
Published at : 10 Mar 2026 09:30 AM (IST)
