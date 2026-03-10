लेट होने की टेंशन खत्म! Google Maps का ये छुपा फीचर बताएगा कब निकलना है, हमेशा पहुंचेंगे टाइम पर

Google Maps में मौजूद Leave on time या Set departure reminder जैसा फीचर यूजर्स को पहले से ही अलर्ट कर देता है कि उन्हें कब निकलना चाहिए. यह फीचर आपकी लोकेशन, ट्रैफिक की स्थिति और रास्ते की दूरी को ध्यान में रखकर अनुमान लगाता है कि आपको कितने समय में मंजिल तक पहुंचने में लग सकता है.