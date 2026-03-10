एक्सप्लोरर
लेट होने की टेंशन खत्म! Google Maps का ये छुपा फीचर बताएगा कब निकलना है, हमेशा पहुंचेंगे टाइम पर
Google Maps: आज के समय में ज्यादातर लोग रास्ता ढूंढने के लिए Google Maps का इस्तेमाल करते हैं.
आज के समय में ज्यादातर लोग रास्ता ढूंढने के लिए Google Maps का इस्तेमाल करते हैं. ऑफिस जाना हो, किसी मीटिंग में पहुंचना हो या फिर किसी नए शहर में घूमने जाना हो यह ऐप रास्ता दिखाने में काफी मददगार साबित होता है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें एक ऐसा फीचर भी छिपा है जो आपको यह बता सकता है कि सही समय पर पहुंचने के लिए आपको घर से कब निकलना चाहिए. अगर आप भी अक्सर ट्रैफिक या दूरी का गलत अंदाजा लगाकर लेट हो जाते हैं तो यह फीचर आपके काफी काम आ सकता है.
Published at : 10 Mar 2026 09:30 AM (IST)
