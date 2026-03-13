Smartphone Tips: बैटरी बैकअप बढ़ाना है? Android और iPhone में ऐसे सेट करें चार्जिंग लिमिट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. काम, पढ़ाई, मनोरंजन और बातचीत लगभग हर चीज के लिए हम अपने फोन पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में सबसे बड़ी चिंता बैटरी को लेकर होती है. कई लोग बिना सोचे-समझे हर बार फोन को 100% तक चार्ज कर देते हैं लेकिन लगातार ऐसा करना लंबे समय में बैटरी की सेहत पर असर डाल सकता है.

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कई नए स्मार्टफोन में एक खास फीचर दिया जाने लगा है जिसे चार्जिंग लिमिट कहा जाता है. इस सेटिंग की मदद से बैटरी पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सकता है और फोन की बैटरी लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रहती है.

क्या होती है चार्जिंग लिमिट?

चार्जिंग लिमिट एक ऐसा फीचर है जो यह तय करता है कि आपका फोन अधिकतम कितने प्रतिशत तक चार्ज होगा. जब आप इस विकल्प को सक्रिय करते हैं तो बैटरी तय किए गए स्तर तक पहुंचते ही फोन अपने आप चार्जिंग बंद कर देता है.

मान लीजिए आपने चार्जिंग लिमिट 80% पर सेट कर दी है. ऐसे में जैसे ही बैटरी 80 प्रतिशत तक पहुंचती है फोन आगे चार्ज होना बंद कर देगा. इससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और उसकी उम्र बढ़ाने में मदद मिलती है.

Android फोन में कैसे सेट करें चार्जिंग लिमिट

अगर आप Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो इस फीचर को आसानी से चालू कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाएं. वहां Battery या Battery Health से जुड़ा सेक्शन खोलें. इसके बाद बैटरी सेटिंग में आपको Charging Limit या Protect Battery जैसा विकल्प दिखाई दे सकता है. इस फीचर को ऑन करें और चार्जिंग की अधिकतम सीमा तय कर दें. आम तौर पर 80% या 85% की सीमा रखना बैटरी के लिए बेहतर माना जाता है.

iPhone में चार्जिंग लिमिट कैसे चालू करें

अगर आप iPhone यूजर हैं तो सबसे पहले फोन की Settings खोलें. इसके बाद Battery विकल्प पर टैप करें और फिर Battery Health & Charging सेक्शन में जाएं. यहां आपको बैटरी सुरक्षा से जुड़े विकल्प मिलेंगे जिनकी मदद से चार्जिंग को सीमित किया जा सकता है. इस सेटिंग को एक्टिव करने से बैटरी की लंबी उम्र बनाए रखने में मदद मिलती है.

फोन को गर्म होने से कैसे बचाएं

कई बार फोन ज्यादा गर्म होने लगता है जिससे उसकी स्पीड और बैटरी दोनों पर असर पड़ सकता है. ऐसा अक्सर तब होता है जब एक साथ कई ऐप चल रहे हों. इसलिए जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कर देना बेहतर होता है. चार्जिंग के दौरान भारी काम जैसे गेम खेलना या वीडियो स्ट्रीमिंग करने से भी फोन गर्म हो सकता है. ऐसे समय में फोन कवर हटाना भी मददगार हो सकता है ताकि डिवाइस जल्दी ठंडा हो सके.

इसके अलावा फोन को सीधे धूप में रखने से बचें और जरूरत न होने पर स्क्रीन ब्राइटनेस, GPS, ब्लूटूथ और मोबाइल डेटा बंद कर दें. समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना और फोन को रीस्टार्ट करना भी बैटरी की सेहत बनाए रखने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें:

Dating App पर प्यार नहीं, जाल भी हो सकता है! स्कैमर्स से बचने के लिए जान लें ये जरूरी टिप्स