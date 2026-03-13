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ChatGPT Video Generation: OpenAI का एआई चैटबॉट चैटजीपीटी अब वीडियो भी जनरेट कर पाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अपने वीडियो जनरेशन टूल Sora को चैटजीपीटी में इंटीग्रेट करने वाली है, जिसके बाद यह चैटबॉट टेक्स्ट और इमेज के साथ-साथ वीडियो भी जनरेट कर सकेगा. इससे चैटजीपीटी के भी फंक्शन बढ़ेंगे और Sora भी ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से चैटबॉट के बीच कंपीटिशन तेज हुआ है और हर कंपनी इनमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश में लगी है.

टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर बना सकेंगे वीडियो

OpenAI का सोरा मॉडल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर नए वीडियो जनरेट कर सकता है. इसके अलावा यह कंटेट को रिमिक्स कर सकता है और यूजर इस पर पर्सनलाइज्ड फीड में नए क्रिएशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. यह मॉडल अभी लाइव है, लेकिन इसे चैटजीपीटी में इंटीग्रेट नहीं किया गया है. इसका एक सबसे बड़ा फीचर Cameos का है, जिसमें यूजर खुद को किसी भी एआई-जनरेटेड सीन में फिट कर सकते हैं. इस ऐप को मेटा की वाइब ऐप के मुकाबले में लाया गया था.

अब चैटजीपीटी में इंटीग्रेट होगा सोरा मॉडल

अभी सोरा को इसकी ऐप और वेबसाइट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. तमाम फीचर्स के बावजूद यह चैटजीपीटी जितना पॉपुलर नहीं हुआ है. इसके चलते अब कंपनी नई प्लानिंग कर रही है. अब इसे चैटजीपीटी में जोड़ा जाएगा, जिससे यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा. बता दें कि OpenAI ने चैटजीपीटी में इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज को भी लास्ट ईयर जोड़ा था. नए टूल्स आने से यूजर अब चैटबॉट पर ज्यादा समय बीता रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म को छोड़े बिना ही इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं और अब उन्हें वीडियो जरनेशन का भी ऑप्शन मिलने वाला है. हालांकि, इससे डीपफेक वीडियो को लेकर भी खतरा बढ़ जाएगा. एआई आने के बाद इंटरनेट पर डीपफेक वीडियो की बाढ़ आई हुई है और लोगों के लिए असली-नकली वीडियो का अंतर पहचान पाना मुश्किल हो गया है.

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