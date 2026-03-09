इंस्टाग्राम-यूट्यूब से बन गईं करोड़पति! ये हैं देश की 5 सबसे पॉपुलर महिला डिजिटल क्रिएटर्स

जन्नत जुबैर सोशल मीडिया की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली जन्नत ने बाद में इंस्टाग्राम के जरिए जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है और वे फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. उनके फोटोशूट और रील्स खास तौर पर युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए वे बड़ी कमाई करती हैं. इसके अलावा उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड भी शुरू किया है.