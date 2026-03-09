एक्सप्लोरर
इंस्टाग्राम-यूट्यूब से बन गईं करोड़पति! ये हैं देश की 5 सबसे पॉपुलर महिला डिजिटल क्रिएटर्स
Female Digital Creators: आज के समय में सोशल मीडिया केवल टाइमपास या मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. यह कई लोगों के लिए पहचान और कमाई का बड़ा माध्यम बन चुका है.
आज के समय में सोशल मीडिया केवल टाइमपास या मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. यह कई लोगों के लिए पहचान और कमाई का बड़ा माध्यम बन चुका है. खास बात यह है कि भारत की कई महिलाओं ने इस डिजिटल दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई है. अपने हुनर, मेहनत और क्रिएटिविटी के दम पर ये महिलाएं लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रही हैं.
1/6
2/6
Published at : 09 Mar 2026 10:42 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इंस्टाग्राम-यूट्यूब से बन गईं करोड़पति! ये हैं देश की 5 सबसे पॉपुलर महिला डिजिटल क्रिएटर्स
टेक्नोलॉजी
7 Photos
पार्ट-टाइम जॉब का मैसेज आते ही हो जाएं सावधान! WhatsApp पर ऐसे फर्जी मैसेज को 1 क्लिक में करें ब्लॉक
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone 17 हुआ सस्ता! Flipkart सेल में अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा Apple का ये फोन
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी! सिर्फ 44 में देखें IND Vs NZ Final LIVE, ये हैं सबसे सस्ते स्ट्रीमिंग पैक
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इतना सस्ता कभी नहीं मिला iPhone 15! 256GB वेरिएंट पर तगड़ा डिस्काउंट, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आधार सेंटर ढूंढना हुआ सुपर आसान! UIDAI और Google Maps के साथ आने से एक क्लिक में मिलेगी सटीक लोकेशन
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ड्राइविंग के दौरान जान बचा सकता है आपके फोन का ये छिपा हुआ फीचर! 90% लोग नहीं जानते, एक क्लिक में टल सकता है बड़ा एक्सीडेंट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
प्राइवेट फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल का खेल खत्म! I4C ने बताया ऐसा आसान तरीका, मिनटों में बचेंगे जाल से
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
T20 World Cup 2026: भारत की जीत से गूगल भी खुश, सर्च करते ही स्क्रीन पर फूट रहे पटाखे
टेक्नोलॉजी
होटल के कमरे में छिपा कैमरा? ऐसे करें तुरंत पता, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा
टेक्नोलॉजी
कंट्रोल से बाहर हो रही है एआई! बिना कमांड के ही काम करने लगा एआई एजेंट, दुनिया को हो गई टेंशन
टेक्नोलॉजी
क्या आपका मोबाइल या लैपटॉप चार्जर भी दिन-रात प्लग में लगा रहता है? जानिए इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इंस्टाग्राम-यूट्यूब से बन गईं करोड़पति! ये हैं देश की 5 सबसे पॉपुलर महिला डिजिटल क्रिएटर्स
टेक्नोलॉजी
7 Photos
पार्ट-टाइम जॉब का मैसेज आते ही हो जाएं सावधान! WhatsApp पर ऐसे फर्जी मैसेज को 1 क्लिक में करें ब्लॉक
एबीपी लाइव डेस्क
Opinion