हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीइंस्टाग्राम-यूट्यूब से बन गईं करोड़पति! ये हैं देश की 5 सबसे पॉपुलर महिला डिजिटल क्रिएटर्स

इंस्टाग्राम-यूट्यूब से बन गईं करोड़पति! ये हैं देश की 5 सबसे पॉपुलर महिला डिजिटल क्रिएटर्स

Female Digital Creators: आज के समय में सोशल मीडिया केवल टाइमपास या मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. यह कई लोगों के लिए पहचान और कमाई का बड़ा माध्यम बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Female Digital Creators: आज के समय में सोशल मीडिया केवल टाइमपास या मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. यह कई लोगों के लिए पहचान और कमाई का बड़ा माध्यम बन चुका है.

आज के समय में सोशल मीडिया केवल टाइमपास या मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. यह कई लोगों के लिए पहचान और कमाई का बड़ा माध्यम बन चुका है. खास बात यह है कि भारत की कई महिलाओं ने इस डिजिटल दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई है. अपने हुनर, मेहनत और क्रिएटिविटी के दम पर ये महिलाएं लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रही हैं.

1/6
फैशन, कुकिंग, कॉमेडी, गेमिंग और लाइफस्टाइल जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों में महिला क्रिएटर्स लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं. आइए जानते हैं उन भारतीय महिला डिजिटल क्रिएटर्स के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया को ही अपने करियर का मजबूत आधार बना लिया और आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.
फैशन, कुकिंग, कॉमेडी, गेमिंग और लाइफस्टाइल जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों में महिला क्रिएटर्स लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं. आइए जानते हैं उन भारतीय महिला डिजिटल क्रिएटर्स के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया को ही अपने करियर का मजबूत आधार बना लिया और आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.
2/6
जन्नत जुबैर सोशल मीडिया की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली जन्नत ने बाद में इंस्टाग्राम के जरिए जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है और वे फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. उनके फोटोशूट और रील्स खास तौर पर युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए वे बड़ी कमाई करती हैं. इसके अलावा उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड भी शुरू किया है.
जन्नत जुबैर सोशल मीडिया की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली जन्नत ने बाद में इंस्टाग्राम के जरिए जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है और वे फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. उनके फोटोशूट और रील्स खास तौर पर युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए वे बड़ी कमाई करती हैं. इसके अलावा उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड भी शुरू किया है.
Published at : 09 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Female Digital Creators

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
T20 World Cup 2026: भारत की जीत से गूगल भी खुश, सर्च करते ही स्क्रीन पर फूट रहे पटाखे
T20 World Cup 2026: भारत की जीत से गूगल भी खुश, सर्च करते ही स्क्रीन पर फूट रहे पटाखे
टेक्नोलॉजी
होटल के कमरे में छिपा कैमरा? ऐसे करें तुरंत पता, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा
होटल के कमरे में छिपा कैमरा? ऐसे करें तुरंत पता, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा
टेक्नोलॉजी
कंट्रोल से बाहर हो रही है एआई! बिना कमांड के ही काम करने लगा एआई एजेंट, दुनिया को हो गई टेंशन
कंट्रोल से बाहर हो रही है एआई! बिना कमांड के ही काम करने लगा एआई एजेंट, दुनिया को हो गई टेंशन
टेक्नोलॉजी
क्या आपका मोबाइल या लैपटॉप चार्जर भी दिन-रात प्लग में लगा रहता है? जानिए इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है
क्या आपका मोबाइल या लैपटॉप चार्जर भी दिन-रात प्लग में लगा रहता है? जानिए इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
उच्चस्तरीय शिक्षा, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं से बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रोसेस क्या? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, जानें पूरी प्रोसेस
लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रोसेस क्या? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, जानें पूरी प्रोसेस
राजस्थान
राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी अब लड़ सकेंगे पंचायत और नगर निकाय चुनाव, आज पेश होगा बिल
राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी अब लड़ सकेंगे पंचायत और नगर निकाय चुनाव, आज पेश होगा बिल
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया जीती विश्वकप तो शर्म से पानी-पानी हुआ पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर बोले- 'गलत साबित...'
टीम इंडिया जीती विश्वकप तो शर्म से पानी-पानी हुआ पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर बोले- 'गलत साबित...'
बॉलीवुड
सलमान खान के इस गाने पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने किया जमकर डांस, वीडियो हुआ वायरल
सलमान खान के इस गाने पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने किया जमकर डांस, वीडियो हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Highway Rules: इस देश में हाइवे पर फ्यूल खत्म होना है गैरकानूनी, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना
इस देश में हाइवे पर फ्यूल खत्म होना है गैरकानूनी, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना
शिक्षा
लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर, यूपी में इस दिन होगी परीक्षा
लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर, यूपी में इस दिन होगी परीक्षा
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: जंगल की इस तस्वीर में छिपा है 12 नंबर, 10 सेकंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नजर है तेज
जंगल की इस तस्वीर में छिपा है 12 नंबर, 10 सेकंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नजर है तेज
ऑटो
जल्द लॉन्च होगी Renault Bridger SUV, दमदार लुक के साथ Jimny को देगी टक्कर, जानें फीचर्स
जल्द लॉन्च होगी Renault Bridger SUV, दमदार लुक के साथ Jimny को देगी टक्कर, जानें फीचर्स
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget