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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअगर आपने भी की ये गलती तो AC ऑन करते ही होगा धमाका! जानिए कैसे इन हादसों से बचा जाए

अगर आपने भी की ये गलती तो AC ऑन करते ही होगा धमाका! जानिए कैसे इन हादसों से बचा जाए

AC Tips: गर्मी के मौसम में घरों और ऑफिसों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Mar 2026 09:00 AM (IST)
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AC Tips: गर्मी के मौसम में घरों और ऑफिसों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. तेज गर्मी से राहत पाने के लिए लोग लंबे समय तक एसी चलाते हैं लेकिन कई बार लापरवाही या गलत इस्तेमाल की वजह से हादसे भी हो जाते हैं. कुछ मामलों में एसी चालू करते ही तेज धमाके या आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं. ज्यादातर लोग इसे मशीन की खराबी समझते हैं जबकि असल वजह अक्सर छोटी-छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें समय रहते टाला जा सकता है.

खराब वायरिंग बन सकती है सबसे बड़ी वजह

एसी में धमाके या शॉर्ट सर्किट की सबसे आम वजह खराब या कमजोर बिजली की वायरिंग होती है. एयर कंडीशनर काफी ज्यादा बिजली खपत करता है इसलिए अगर घर की वायरिंग पुरानी या कम क्षमता वाली हो तो उस पर अतिरिक्त लोड पड़ता है. कई बार सॉकेट ढीला होना, खराब प्लग या घटिया एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करना भी खतरा बढ़ा देता है. ऐसे में जैसे ही एसी चालू किया जाता है बिजली का झटका लग सकता है या तार गर्म होकर स्पार्क पैदा कर सकते हैं.

नियमित सर्विस न करवाना भी जोखिम भरा

कई लोग एसी को सालों तक बिना सर्विस के ही चलाते रहते हैं. धूल, गंदगी और जमे हुए कचरे की वजह से एसी के अंदरूनी हिस्सों पर दबाव बढ़ जाता है. कंडेंसर या कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर पाते और ओवरहीटिंग होने लगती है. ज्यादा गर्म होने की स्थिति में मशीन में खराबी या आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए हर सीजन शुरू होने से पहले एसी की सर्विस कराना जरूरी माना जाता है.

गलत जगह पर एसी लगाना भी खतरनाक

एसी लगाने की जगह भी काफी मायने रखती है. अगर आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह लगाया गया है जहां हवा का सही प्रवाह नहीं है तो मशीन जल्दी गर्म हो सकती है. कई बार लोग आउटडोर यूनिट को दीवार से बिल्कुल सटाकर या बंद जगह में लगा देते हैं जिससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. इससे सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और खराबी का खतरा बढ़ जाता है.

इन आसान सावधानियों से टल सकता है हादसा

एसी से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है. सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि एसी के लिए अलग और मजबूत बिजली कनेक्शन हो. हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्लग और सॉकेट का इस्तेमाल करें. हर साल गर्मी शुरू होने से पहले किसी अनुभवी तकनीशियन से एसी की सर्विस जरूर कराएं.

इसके अलावा आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह लगवाएं जहां पर्याप्त हवा का प्रवाह हो और मशीन पर सीधी धूप या अत्यधिक गर्मी का असर कम पड़े. अगर एसी से जलने की गंध, अजीब आवाज या बार-बार बिजली ट्रिप होने जैसी समस्या दिखे तो तुरंत उसे बंद कर देना चाहिए और विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए.

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Published at : 13 Mar 2026 09:00 AM (IST)
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