अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे.

इससे पहले ईरान के सऊदी में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद 7 मार्च को आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की थी, जिस दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रक्षा समझौते के तहत सऊदी की सुरक्षा में मदद के लिए कहा था.

किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा

शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के दौरान दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षण समेत क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बात की गई. शहबाज शरीफ ने इस दौरान पाकिस्तान को दिए जा रहे दीर्घकालिक समर्थन के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस की जमकर तारीफ की. पाकिस्तानी पीएम ने सऊदी अरब के प्रति पाकिस्तान की तरफ से पूर्ण एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया.

दोनों नेताओं ने क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर गहन विचार-विमर्श किया और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की. शहबाज शरीफ ने आश्वासन दिया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब साम्राज्य के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और क्षेत्र में शांति के लिए दोनों देशों की आपसी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेगा.

पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा समर्थन

पिछले साल दोनों देशों में एक डिफेंस समझौता हुआ है, जिसमें ये तय किया गया था कि किसी एक देश पर हमला हुआ तो ये दोनों पर माना जाएगा और मिलकर लड़ेंगे. ऐसे में जब एक इस्लामिक देश ईरान दूसरे मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब पर हमले कर रहा है तो पाकिस्तान को ये समझना मुश्किल हो रहा है कि वो किसका साथ दे. पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत ये है कि फंड उन्हें सऊदी अरब से मिलता है, जबकि उनका पड़ोसी देश ईरान है

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