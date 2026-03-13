हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael-Lebanon War: हिजबुल्लाह ने इजरायल पर की रॉकेट की बारिश, गुस्से में IDF, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बोले- 'अब हम खुद...'

Israel-Lebanon War: हिजबुल्लाह ने इजरायल पर की रॉकेट की बारिश, गुस्से में IDF, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बोले- 'अब हम खुद...'

Israel-Lebanon War: हिजबुल्लाह की ओर से किए जा रहे रॉकेट हमलों के बाद इजरायल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज करने का फैसला लिया है. इस बात की जानकारी इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इज़राइल पर भारी रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई चर्चा के बाद सेना को लेबनान में अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. कैट्ज ने बयान में कहा कि हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमलों के जवाब में IDF ने बेरूत के दहिया इलाके सहित लेबनान के कई ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है. उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लेबनानी सरकार अपने क्षेत्र में हिजबुल्लाह की गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर सकती और उत्तरी इजरायल समुदायों पर हमलों को नहीं रोक सकती है तो इजरायल खुद कार्रवाई करेगा.

हिजबुल्लाह ने बुधवार (11 मार्च 2026) की देर रात उत्तरी इजरायल पर दर्जनों रॉकेट दागे. रॉयटर्स की रिपोर्ट की मुताबिक हमलों में 100 से अधिक रॉकेट दागे गए. इसके जवाब में इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर कई हवाई हमले किए, जिससे भारी तबाही और दहशत का माहौल पैदा हो गया. इजरायल के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने दावा किया कि यह हमला ईरान और हिजबुल्लाह की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा था. उनके अनुसार, युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार दोनों पक्षों ने  मिसाइल हमला किया है. इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार (12 मार्च 2026) बताया कि बेरूत के रामलेट अल-बैदा समुद्री तट पर इजरायली हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, इजरायली हमलों में अब तक 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 8 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं. इजरायली सरकार का कहना है कि वह हर हाल में शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. रक्षा मंत्री कैट्ज ने आगे कहा कि कि इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा.

फ्रांस ने की लेबनान की मदद

फ्रांस ने लेबनान में युद्ध से प्रभावित नागरिकों की मदद करने के लिए गुरुवार (12 मार्च 2026) को पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे से 60 टन दवाइयों और अन्य तरह के राहत सामग्री से भरा विमान बेरूत के लिए रवाना किया. अधिकारियों के अनुसार, इस खेप में दवाइयों के अलावा ग्राउंड मैट, इमरजेंसी मेडिकल किट और छोटे बच्चों का खाना भी शामिल है. फ्रांस के परिवहन मंत्री फिलिप तबारो ने कहा, 'फिलहाल हमारे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमें उम्मीद है और भरोसा है कि यह विमान जल्द से जल्द बेरूत में सुरक्षित रूप से उतर सकेगा.'

Published at : 13 Mar 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Hezbollah ISRAEL Israel Lebanon War WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Israel-Lebanon War: हिजबुल्लाह ने इजरायल पर की रॉकेट की बारिश, गुस्से में IDF, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बोले- 'अब हम खुद...'
हिजबुल्लाह ने इजरायल पर की रॉकेट की बारिश, गुस्से में IDF, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बोले- 'अब हम खुद...'
विश्व
Iran-US War: 'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
विश्व
US Israel Iran War: '...तो हम सभी तेल-गैस भंडारों को फूंक देंगे, महाविनाश होगा', ईरान भयंकर गुस्से में, अमेरिका-इजरायल को चेतावनी
'...तो हम सभी तेल-गैस भंडारों को फूंक देंगे, महाविनाश होगा', ईरान भयंकर गुस्से में, अमेरिका-इजरायल को चेतावनी
विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! अमेरिका का KC-135 एयरक्राफ्ट इराक में क्रैश, ईरान संग जंग में चौथा प्लेन तबाह
ट्रंप को तगड़ा झटका! अमेरिका का KC-135 एयरक्राफ्ट इराक में क्रैश, ईरान संग जंग में चौथा प्लेन तबाह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विवाद के बावजूद Sitaare Zameen Par को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा लगातार बनी हुई है (11-03-2026)
Mahadev & Sons: धीरज ने उठाई विद्या के लिए आवाज, क्या बाप-बेटे का रिश्ता हो जायेगा ख़तम?
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: '...तो हम सभी तेल-गैस भंडारों को फूंक देंगे, महाविनाश होगा', ईरान भयंकर गुस्से में, अमेरिका-इजरायल को चेतावनी
'...तो हम सभी तेल-गैस भंडारों को फूंक देंगे, महाविनाश होगा', ईरान भयंकर गुस्से में, अमेरिका-इजरायल को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम, इन जिलों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में बदलेगा मौसम, इन जिलों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Khosla Ka Ghosla 2 Release Date: अनुपम खेर- बोमन ईरानी की ‘खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
‘खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बादशाह के ‘टटीरी’ गाने पर यूपी में बढ़ा विवाद, अपर्णा यादव ने CM योगी से की स्टेज शो बैन की मांग
बादशाह के ‘टटीरी’ गाने पर यूपी में बढ़ा विवाद, अपर्णा यादव ने CM योगी से की स्टेज शो बैन की मांग
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के बीच गुड न्यूज! दिल्ली-रियाद के बीच फिर से शुरू हुई फ्लाइट्स, जानें पूरा अपडेट
अमेरिका-ईरान जंग के बीच गुड न्यूज! दिल्ली-रियाद के बीच फिर से शुरू हुई फ्लाइट्स, जानें पूरा अपडेट
हेल्थ
Why Hands Go Numb At Night: सोते वक्त हाथ सुन्न हो जाए तो इसे फटाफट कैसे करें ठीक? अधिकतर लोग करते हैं ये मिस्टेक्स
सोते वक्त हाथ सुन्न हो जाए तो इसे फटाफट कैसे करें ठीक? अधिकतर लोग करते हैं ये मिस्टेक्स
जनरल नॉलेज
Lunar Heritage: चांद पर पहले छोड़ी गई किसी चीज को क्यों नहीं छेड़ सकते दूसरे अंतरिक्ष यात्री? जानें इसकी वजह
चांद पर पहले छोड़ी गई किसी चीज को क्यों नहीं छेड़ सकते दूसरे अंतरिक्ष यात्री? जानें इसकी वजह
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget