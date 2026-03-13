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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC ने जारी किया CMS परीक्षा का नोटिफिकेशन, 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

UPSC ने जारी किया CMS परीक्षा का नोटिफिकेशन, 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

UPSC ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस (CMS) परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Mar 2026 08:42 AM (IST)
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देश में सरकारी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस (CMS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे अब यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है. ऐसे में मेडिकल की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.

कंबाइंड मेडिकल सर्विस यानी CMS परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है जो सरकारी विभागों में डॉक्टर के रूप में काम करना चाहते हैं. इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और सेवाओं में डॉक्टरों की भर्ती की जाती है.हर साल हजारों मेडिकल ग्रेजुएट इस परीक्षा में शामिल होते हैं. इस बार भी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहले उम्मीदवार के पास एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है. यह डिग्री भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 32 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि कुछ वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है.

आरक्षित वर्ग को मिलेगी आयु में छूट

सरकार की नियमावली के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में राहत दी जाती है. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी. ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी. इससे इन वर्गों के ज्यादा उम्मीदवारों को इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा.

रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी?

इस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी होगी. सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये फीस के रूप में जमा करने होंगे. वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को फीस से पूरी तरह छूट दी गई है. यानी इन वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करते समय कोई शुल्क नहीं देना होगा.

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कब होगी परीक्षा?

यूपीएससी ने इस परीक्षा की संभावित तारीख भी घोषित कर दी है. कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा 2 अगस्त 2026 को देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन दो मुख्य चरणों के आधार पर किया जाएगा.

दो चरणों में होगा चयन

सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. लिखित परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे और पूरी परीक्षा 500 अंकों की होगी. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें अगले चरण यानी साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा. इन दोनों चरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले उम्मीदवार को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर CMS परीक्षा से जुड़ा रजिस्ट्रेशन लिंक दिखाई देगा.
  • उम्मीदवार को उस लिंक पर क्लिक करना होगा और मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी.
  • इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और यदि फीस लागू है तो उसका भुगतान करना होगा.

अंत में आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

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Published at : 13 Mar 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग UPSC CMS 2026 Notification
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