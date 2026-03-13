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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKhosla Ka Ghosla 2 Release Date: अनुपम खेर- बोमन ईरानी की ‘खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Khosla Ka Ghosla 2 Release Date: अनुपम खेर- बोमन ईरानी की ‘खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Khosla Ka Ghosla 2: कल्ट क्लासिक फिल्म खोसला का घोसला की सीक्वल की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. वहीं मेकर्स ने अब इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Mar 2026 07:22 AM (IST)
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साल 2006 में आई ‘खोसला का घोसला’ को काफी पसंद किया था. जिसके बाद से फैंस इसकी सीक्वल का इंतजार कर रहे थे. वहीं ओरिजनल फिल्म के 20 साल बाद  ‘खोसला का घोसला 2’ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है.  मेकर्स ने इस मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. दरअसल  फिल्म की टीम के मुताबिक, फिल्म इस साल अगस्त में रक्षा बंधन के मौके पर रिलीज होगी.

खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस
गुरुवार को एक्स (पहले ट्विटर) पर फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक पोस्टर शेयर किया, जिस पर ‘खोसला का घोसला 2’ रिलीज डेट लिखी थी. ये फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी. पोस्टर के कैप्शन में लिखा था, “कल्ट क्लासिक रिटर्न्स – खोसला का घोसला 2 -28 अगस्त 2026 को रिलीज होगी…”

 इसमें यह भी लिखा था, "बहुत पसंद की जाने वाली कल्ट क्लासिक फिल्म खोसला का घोसला अपने सीक्वल खोसला का घोसला 2 के साथ ऑफिशियली वापसी कर रही है, जो 28 अगस्त 2026 [रक्षा बंधन] को सिनेमाघरों में आएगी. प्रशांत भागिया द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, सविता राज हीरेमथ और राज हीरेमथ ने प्रोड्यूस किया है."

 

खोसला का घोंसला 2 के बारे में
इस साल जनवरी में, अनुपम खेर ने बताया था कि उन्होंने ‘खोसला का घोंसला 2’ का एक शेड्यूल पूरा कर लिया है. उन्होंने पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा किया था. इस प्रोजेक्ट को खास तौर पर सलाम करते हुए, अनुपम ने इंस्टाग्राम पर फ़िल्म के सेट की कुछ झलकियां दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक्टर अपने पसंदीदा किरदार खोसला में दिख रहे हैं.

2006 की फ़िल्म खोसला का घोंसला के बारे में
ओरिजिनल फ़िल्म ‘खोसला का घोंसला’ 2006 में रिलीज़ हुई थी.इस फिल्म को दिबाकर बनर्जी ने डायरेक्ट किया था. यह अपनी हल्की-फुल्की कहानी और दमदार एक्टिंग की वजह से सबकी पसंदीदा फ़िल्म बन गई थी. फ़िल्म में प्रॉपर्टी स्कैम और पारिवारिक झगड़ों जैसे मुद्दों पर आसान लेकिन मज़ेदार तरीके से बात की गई थी. फ़िल्म में अनुपम खेर, विनय पाठक, बोमन ईरानी, ​​रणवीर शौरी, परवीन दबास और तारा शर्मा ने अहम रोल निभाए थे.

 

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Published at : 13 Mar 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Anupam Kher Boman Irani Ranvir Shorey Khosla Ka Ghosla 2
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