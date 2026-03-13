KC-135 Aircraft Crash: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने गुरुवार को बताया कि एक अमेरिकी मिलिट्री का KC-135 एयरलिफ्ट विमान इराक के पश्चिमी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस घटना में शामिल दूसरा विमान सुरक्षित तरीके से लैंड करने में सफल रहा. विमान और क्रू मेंबर्स को खोजने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया.

CENTCOM के अनुसार यह घटना इराक के वायु क्षेत्र में हुई और यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (Operation Epic Fury) के तहत सैनिक मूवमेंट का हिस्सा थी. इस घटना में दो विमान शामिल थे. एक KC-135 विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित उतर गया.

जानें दुर्घटना का कारण

अभी तक इस विमान दुर्घटना का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा किसी शत्रु के हमले या गोलीबारी की वजह से नहीं हुआ. CENTCOM ने कहा, 'यह किसी शत्रु के हमले या किसी मित्र देश की फायरिंग की वजह से नहीं हुआ. जैसे-जैसे स्थिति स्पष्ट होगी और जानकारी दी जाएगी.”

KC-135 विमान की विशेषताएं

KC-135 एयरलिफ्ट विमान पिछले 60 वर्षों से अमेरिकी वायु सेना में ऑपरेशन में है. इसमें आम तौर पर तीन क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट, को-पायलट और तीसरा व्यक्ति जो अन्य विमान को ईंधन देने वाले बूम को ऑपरेट करता है. कुछ मिशनों में नेविगेटर की भी आवश्यकता होती है और यह विमान अधिकतम 37 पैसेंजर ले जा सकता है.

अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स का कु्वैत में गिरना

पूर्वी मध्य पूर्व में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के शुरुआती दौर में अमेरिकी मिलिट्री ने कु्वैत में तीन F-15E फाइटर जेट खो दिए थे. CENTCOM के अनुसार ये जेट कु्वैती वायु रक्षा द्वारा गलती से मार गिराए गए थे यानी यह फ्रेंडली फायर की घटना थी. यह घटना उस समय हुई जब हमले जारी थे, जिसमें ईरानी विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल थे. सभी छह एयरक्रू सुरक्षित रूप से पेराशूट से बाहर निकले और अब सुरक्षित हैं. CENTCOM ने बताया कि कु्वैत ने इस घटना को स्वीकार किया है और अमेरिकी मिलिट्री उनके बचाव प्रयासों और सहयोग के लिए आभारी है.