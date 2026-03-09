एक्सप्लोरर
गर्मी से पहले बड़ा झटका! महंगे होने वाले हैं AC, जानिए क्यों बढ़ रही हैं कीमतें
AC Price Hike: इस साल गर्मी शुरू होने से पहले ही एयर कंडीशनर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है.
इस साल गर्मी शुरू होने से पहले ही एयर कंडीशनर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बाजार में जल्द ही AC की कीमतें बढ़ सकती हैं जिससे लोगों के बजट पर असर पड़ने की आशंका है. अगर आप आने वाले महीनों में नया AC लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमुख कंपनियां अपने एयर कंडीशनर के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं.
Published at : 09 Mar 2026 12:19 PM (IST)
