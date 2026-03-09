गर्मी से पहले बड़ा झटका! महंगे होने वाले हैं AC, जानिए क्यों बढ़ रही हैं कीमतें

AC के महंगे होने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि है. एयर कंडीशनर के कई अहम हिस्सों में कॉपर का व्यापक उपयोग होता है. हाल के महीनों में कॉपर की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं जिससे उत्पादन लागत भी बढ़ गई है. इसके अलावा रुपये की कमजोरी के कारण आयात किए जाने वाले पार्ट्स पहले की तुलना में ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं. वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से भी कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है.