गर्मी से पहले बड़ा झटका! महंगे होने वाले हैं AC, जानिए क्यों बढ़ रही हैं कीमतें

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Mar 2026 12:19 PM (IST)
AC Price Hike: इस साल गर्मी शुरू होने से पहले ही एयर कंडीशनर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है.

इस साल गर्मी शुरू होने से पहले ही एयर कंडीशनर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बाजार में जल्द ही AC की कीमतें बढ़ सकती हैं जिससे लोगों के बजट पर असर पड़ने की आशंका है. अगर आप आने वाले महीनों में नया AC लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमुख कंपनियां अपने एयर कंडीशनर के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं.

घरेलू और विदेशी कई प्रमुख ब्रांड अपने AC महंगे करने जा रहे हैं. इनमें Voltas, LG Electronics, Daikin और Blue Star Limited जैसे बड़े नाम शामिल हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में एयर कंडीशनर की कीमतों में लगभग 5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. कंपनियों का कहना है कि लागत बढ़ने के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है.
AC के महंगे होने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि है. एयर कंडीशनर के कई अहम हिस्सों में कॉपर का व्यापक उपयोग होता है. हाल के महीनों में कॉपर की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं जिससे उत्पादन लागत भी बढ़ गई है. इसके अलावा रुपये की कमजोरी के कारण आयात किए जाने वाले पार्ट्स पहले की तुलना में ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं. वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से भी कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है.
Published at : 09 Mar 2026 12:19 PM (IST)
Air Conditioner AC Price Hike TECH NEWS HINDI

Gadgets फोटो गैलरी

