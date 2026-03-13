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iPhone Ultra: ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रहा है. इस आईफोन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि यह फोल्डेबल सेगमेंट में नई जान फूंक देगा. अभी इसकी लॉन्चिंग में कई महीने बाकी हैं, लेकिन इसके फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है. आइए जानते हैं कि iPhone Ultra नाम से आने वाले इस आईफोन में क्या-क्या मिलेगा.

कैसा होगा डिजाइन और डिस्प्ले?

यह पहले ही पता चल चुका था कि ऐप्पल बुक-स्टाइल में फोल्ड होने वाला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. इसे लंबा और पतला बनाने की बजाय थोड़ा चौड़ा बनाया जाएगा. इसमें 7.8 इंच का मेन डिस्प्ले और 5.5 इंच की कवर स्क्रीन मिलेगी. ऐप्पल की पूरी कोशिश है कि इसकी स्क्रीन पर क्रीज विजिबल न हो.

iOS 27

फोल्डेबल आईफोन में नया iOS 27 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा. इसमें iPadOS और iPad ऐप्स नहीं चलेगी. इसके लिए ऐप्पल आईफोन ऐप्स को ही नया डिजाइन दे रही है. इस आईफोन में मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज भी जोड़ी जाएंगी और इस पर एक साथ दो ऐप्स को यूज किया जा सकेगा.

पंच-होल सेल्फी कैमरा

पहले ऐसे कयास थे कि ऐप्पल इसमें अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. फोल्डेबल आईफोन के दोनों ही डिस्प्ले पर पंच-होल कैमरा दिया जाएगा ताकि यूजर को अच्छी क्वालिटी वाली सेल्फी मिल सके. इस फोन पर नॉच या डायनामिक आईलैंड नहीं होगा.

A20 Pro चिपसेट

iPhone Ultra में ऐप्पल का अब तक का सबसे एडवांस्ड A20 Pro दिया जाएगा. 2nm प्रोसेस पर बने इसी प्रोसेसर को आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में इस्तेमाल किया जाएगा. यह प्रो मॉडल्स के मौजूदा चिपसेट की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट होगा.

Touch ID

फोल्डेबल आईफोन में फेसआईडी की जगह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए साइड-माउंटेड टचआईडी यूज की जाएगा. फोल्डेबल फोन के लिए टचआई को बेहतर माना जाता है और इससे फोन को अनलॉक करना आसान हो जाता है.

लिक्विड मेटल हिंज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन का हिंज मैकेनिज्म एडवांस्ड लिक्विड मेटल से बनाया जाएगा. इससे हिंज मजबूत बनेगा और लॉन्ग-टर्म में यह यूजर को बेनेफिट देगा. फोन के फ्रेम की बात करें तो इसे टाइटैनियम अलॉय और एल्युमिनियम से तैयार किया जा सकता है.

5,000-5,500 mAh की बैटरी

फोल्डेबल आईफोन में 5,000-5,500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है. इसे आज के स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन A20 Pro चिपसेट की एफिशिएंसी और दूसरे इंटरनल कंपोनेंट के कारण यह अच्छी बैटरी लाइफ दे सकती है.

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