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Subscription से EMI तक, ऐसे सेट करें UPI AutoPay
हर महीने OTT subscription, EMI, insurance या mutual fund की payment याद रखना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में एक छोटी सी चूक से पेमेंट लेट हो सकती है. इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए UPI AutoPay है.
कई तरह के OTT सब्सक्रिप्शन, बिल, EMI और दूसरी recurring payments को याद रखना मुश्किल हो सकता है. इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए NPCI ने 2020 में UPI AutoPay शुरू किया था, जिससे यूजर्स अपनी नियमित पेमेंट्स के लिए e-mandate सेट कर सकते हैं और Google Pay या PhonePe जैसे UPI ऐप से इन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हैं. इसके जरिए यूजर्स अपनी recurring payments के लिए e-mandate सेट कर सकते हैं. इसके लिए अपनी पसंद के किसी भी UPI app का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि UPI AutoPay कैसे सेट किया जा सकता है.
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Published at : 30 Aug 2026 08:51 PM (IST)
Tags :Technology UPI Autopay
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion