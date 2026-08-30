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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSubscription से EMI तक, ऐसे सेट करें UPI AutoPay

Subscription से EMI तक, ऐसे सेट करें UPI AutoPay

हर महीने OTT subscription, EMI, insurance या mutual fund की payment याद रखना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में एक छोटी सी चूक से पेमेंट लेट हो सकती है. इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए UPI AutoPay है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 30 Aug 2026 08:51 PM (IST)
हर महीने OTT subscription, EMI, insurance या mutual fund की payment याद रखना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में एक छोटी सी चूक से पेमेंट लेट हो सकती है. इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए UPI AutoPay है.

कई तरह के OTT सब्सक्रिप्शन, बिल, EMI और दूसरी recurring payments को याद रखना मुश्किल हो सकता है. इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए NPCI ने 2020 में UPI AutoPay शुरू किया था, जिससे यूजर्स अपनी नियमित पेमेंट्स के लिए e-mandate सेट कर सकते हैं और Google Pay या PhonePe जैसे UPI ऐप से इन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हैं. इसके जरिए यूजर्स अपनी recurring payments के लिए e-mandate सेट कर सकते हैं. इसके लिए अपनी पसंद के किसी भी UPI app का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि UPI AutoPay कैसे सेट किया जा सकता है.

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UPI AutoPay की मदद से recurring payments अपने आप समय पर की जा सकती हैं. इससे कस्टमर को पेमेंट की तारीख याद रखने की जरूरत कम हो जाती है और लेट फीस या पेनेल्टीज से बचने में मदद मिल सकती है. यह हर महीने या साल में मैन्युअली पेमेंट करने की जगह एक आसान और सुविधाजनक तरीका देता है.
UPI AutoPay की मदद से recurring payments अपने आप समय पर की जा सकती हैं. इससे कस्टमर को पेमेंट की तारीख याद रखने की जरूरत कम हो जाती है और लेट फीस या पेनेल्टीज से बचने में मदद मिल सकती है. यह हर महीने या साल में मैन्युअली पेमेंट करने की जगह एक आसान और सुविधाजनक तरीका देता है.
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UPI AutoPay के जरिए मोबाइल बिल, बिजली बिल, EMI payments, OTT subscriptions, insurance premiums और mutual fund payments जैसी recurring payments के लिए e-mandate सेट किया जा सकता है. Credit Card Bill Payment, Mutual Funds और Insurance के लिए UPI AutoPay की सीमा 1 लाख रुपये तक है. यूजर्स UPI app से AutoPay को मॉडिफाई, रिवोक, पोज या अनपोज भी कर सकते हैं.
UPI AutoPay के जरिए मोबाइल बिल, बिजली बिल, EMI payments, OTT subscriptions, insurance premiums और mutual fund payments जैसी recurring payments के लिए e-mandate सेट किया जा सकता है. Credit Card Bill Payment, Mutual Funds और Insurance के लिए UPI AutoPay की सीमा 1 लाख रुपये तक है. यूजर्स UPI app से AutoPay को मॉडिफाई, रिवोक, पोज या अनपोज भी कर सकते हैं.
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AutoPay transaction होने से कम से कम 24 घंटे पहले Pre-Debit Notification (PDN) मिलता है. इससे यूजर्स को पहले से पता चल जाता है कि उनके खाते से recurring payment होने वाली है. AutoPay सेट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती है.
AutoPay transaction होने से कम से कम 24 घंटे पहले Pre-Debit Notification (PDN) मिलता है. इससे यूजर्स को पहले से पता चल जाता है कि उनके खाते से recurring payment होने वाली है. AutoPay सेट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती है.
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Google Pay पर इसे सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Pay खोलें और ऊपर दाईं ओर अपनी profile picture पर टैप करें. इसके बाद Autopay ऑप्शन चुनें. यहां अलग-अलग services के mandates दिखाई देंगे. किसी pending mandate को सेट करने के लिए उसे चुनें और Accept पर टैप करें. अगर आप mandate स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो Decline चुन सकते हैं. इसके बाद अपनी पसंद की पुष्टि करने के लिए UPI PIN दर्ज करें.
Google Pay पर इसे सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Pay खोलें और ऊपर दाईं ओर अपनी profile picture पर टैप करें. इसके बाद Autopay ऑप्शन चुनें. यहां अलग-अलग services के mandates दिखाई देंगे. किसी pending mandate को सेट करने के लिए उसे चुनें और Accept पर टैप करें. अगर आप mandate स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो Decline चुन सकते हैं. इसके बाद अपनी पसंद की पुष्टि करने के लिए UPI PIN दर्ज करें.
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PhonePe पर इसे सेट करने के लिए PhonePe खोलकर ऊपर बाईं ओर अपनी profile picture पर टैप करें. इसके बाद Payment Settings सेक्शन में जाएं और AutoPay ऑप्शन चुनें. यहां आपको संबंधित mandate दिखाई देगा. जिस mandate को AutoPay के लिए स्वीकार करना है, उसे चुनें. इसके बाद app आपसे authentication के लिए UPI PIN दर्ज करने को कहेगा.
PhonePe पर इसे सेट करने के लिए PhonePe खोलकर ऊपर बाईं ओर अपनी profile picture पर टैप करें. इसके बाद Payment Settings सेक्शन में जाएं और AutoPay ऑप्शन चुनें. यहां आपको संबंधित mandate दिखाई देगा. जिस mandate को AutoPay के लिए स्वीकार करना है, उसे चुनें. इसके बाद app आपसे authentication के लिए UPI PIN दर्ज करने को कहेगा.
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अगर आप किसी recurring payment के लिए बनाया गया UPI AutoPay mandate बंद करना चाहते हैं, तो इसे किसी भी समय cancel किया जा सकता है. इसके लिए उसी UPI app का इस्तेमाल करना होगा, जिससे AutoPay mandate सेट किया गया था.
अगर आप किसी recurring payment के लिए बनाया गया UPI AutoPay mandate बंद करना चाहते हैं, तो इसे किसी भी समय cancel किया जा सकता है. इसके लिए उसी UPI app का इस्तेमाल करना होगा, जिससे AutoPay mandate सेट किया गया था.
Published at : 30 Aug 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Technology UPI Autopay

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