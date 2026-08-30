Subscription से EMI तक, ऐसे सेट करें UPI AutoPay

Google Pay पर इसे सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Pay खोलें और ऊपर दाईं ओर अपनी profile picture पर टैप करें. इसके बाद Autopay ऑप्शन चुनें. यहां अलग-अलग services के mandates दिखाई देंगे. किसी pending mandate को सेट करने के लिए उसे चुनें और Accept पर टैप करें. अगर आप mandate स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो Decline चुन सकते हैं. इसके बाद अपनी पसंद की पुष्टि करने के लिए UPI PIN दर्ज करें.