बिना नंबर सेव किए भेजें WhatsApp मैसेज! 99% लोगों को नहीं पता ये आसान तरीका

इसके लिए सबसे पहले उस नंबर को कॉपी या नोट कर लें. अपने फोन में वॉट्सऐप खोलें और ऊपर दिए गए सर्च बार में जाएं. यहां आप अपना बचा हुआ नंबर खोज सकते हैं अक्सर My No या You जैसी खोज से आपका अपना चैट दिखाई दे जाता है. अब अपने ही चैट को खोलें और मैसेज बॉक्स में वह नंबर पेस्ट या टाइप कर दें जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हैं.