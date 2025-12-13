'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज

ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' थिएटर्स 2 अक्टूबर को रिलीज हुई. प्राइम वीडियो पर फिल्म का डिजिटल रिलीज हुआ और ओटीटी पर भी फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने व्यूवरशिप के मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए अपना नया रिकॉर्ड बनाया है. यहां जानिए हर एक डिटेल.

इन फिल्मों से आगे निकली 'कांतारा चैप्टर 1'

ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' लंबे इंतजार के बाद प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. पहले इसे सिर्फ कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज किया गया जिससे हिंदी ऑडियंस थोड़ी निराश हुई.

लेकिन बाद में प्राइम वीडियो पर 'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी डब्ड वर्जन भी रिलीज कर दिया गया. 27 नवंबर से फिल्म का हिंदी डब वर्जन भारत में और दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में स्ट्रीम हो रहा है.

इसके बाद हर एक भाषा में 'कांतारा चैप्टर 1' ने अपना डंका बजाया और सिर्फ प्राइम वीडियो पर ही नहीं बल्कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्मों को व्यूअरशिप के मामले में पीछे छोड़ दिया. लगातार 6 हफ्तों तक इस फिल्म ने टॉप पर अपनी जगह बनाई रखी. ओटीटी की टॉप 10 फिल्में और उनके व्यूज कुछ इस प्रकार हैं–

कांतारा चैप्टर 1 – 18.9 मिलियन (प्राइम वीडियो) ज्वेल थीफ – 18.2 मिलियन (नेटफ्लिक्स) केसरी चैप्टर 2 – 18.1 मिलियन (जिओ हॉटस्टार) कुली – 17.4 मिलियन (प्राइम वीडियो) हाउसफुल 5 – 13.6 मिलियन (प्राइम वीडियो) टूरिस्ट फैमिली – 13.1 मिलियन (जिओ हॉटस्टार) लोका चैप्टर 1 – 10.5 मिलियन (जिओ हॉटस्टार) धूम धाम – 12.4 मिलियन (नेटफ्लिक्स) रेड 2 – 12.3 मिलियन (नेटफ्लिक्स) सैयारा– 10 मिलियन (नेटफ्लिक्स)

आपको बता दें, कोईमोई ने ऑरमैक्स मीडिया का हवाला देते हुए ये डेटा शेयर किया है. इसमें बताया गया कि लगातार 6 हफ्तों तक 'कांतारा चैप्टर 1' प्राइम वीडियो पर ट्रेंड करती रही और इसे सबसे ज्यादा देखा गया. अपने छठे हफ्ते 2 मिलियन व्यूज के साथ फिल्म को कुल मिलाकर 18.9 मिलियन लोगों ने देखा.

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कदंब राजवंश के बैकड्रॉप पर बेस्ड 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी ऑडियंस को बहुत आई. इसमें ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत के अलावा गुलशन देवैया और जयराम ने भी अहम भूमिकाएं निभाई. सैक्निल्क के रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 622.04 करोड़ की कमाई की.