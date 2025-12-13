फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल

लियोनल मेसी जब कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, तो सबकुछ उम्मीद अनुसार नहीं हुआ. चूंकि फैंस सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान में घुस गए थे, इसलिए मेसी जल्दी मैदान से बाहर आ गए थे. इसी बीच पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने पुष्टि करके बताया है कि GOAT टूर के आयोजकों ने लिखित में आश्वासन दिया है कि कोलकाता में जो कुछ हुआ, उसके लिए लोगों का पैसा वापस कर दिया जाएगा.

बताया जा रहा है कि फैंस इसलिए भड़के, क्योंकि भारी सिक्योरिटी के कारण मेसी को देख पाना मुश्किल हो रहा था. उसके बाद फैंस ने बोतलें और जो कुछ भी हाथ में आया, उसे मैदान में फेंकना शुरू कर दिया.

पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया, "मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच शुरू हो गई है और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसपर कड़ी कार्यवाई की जाएगी."

डीजीपी राजीव कुमार ने यह भी बताया कि आयोजकों ने लिखित में आश्वासन दिया है कि फैंस को पैसा वापस दे दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "काफी फैंस यह सोचकर आए थे कि मेसी खेलेंगे. स्थिति पर अब नियंत्रण पा लिया गया है. आयोजकों ने कहा है कि पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और इसका उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है."

जब मेसी स्टेडियम में पहुंचे, तो करीब 70-80 सुरक्षा कर्मचारियों ने मेसी को घेरा हुआ था. इन्हीं में से एक पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अनूप बिसवास भी एक रहे. मेसी थोड़ी ही देर में मैदान से बाहर चले गए थे, जिससे फैंस भड़क गए और मैदान में बोतलें फेंकने लगे. कुछ ही देर बाद लोग सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल किए बिना मैदान में घुस आए और खूब उत्पात मचाया.

