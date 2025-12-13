Trending News: किसी भी बच्चे के मां और पिता दोनों अलग अलग होते हैं. दो अलग अलग लिंग वाले लोग जब संभोग की प्रक्रिया अपनाते हैं तब जाकर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसमें पिता और माता दोनों की भूमिकाएं होती हैं. लेकिन चीन से एक हैरान कर देने वाली खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक महिला पहले तो शादी करके मां बनी, उसके बाद अपनी दूसरी शादी में उसे पिता कहलाने का सौभाग्य मिला. हालांकि यह उसके लिए सौभाग्य है या दुर्भाग्य इसका फैसला तो कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने ही कर डाला. अब यह अजीब घटना कैसे अमल में आई और इसके पीछे की वजह क्या रही, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं.

अजीब बीमारी की वजह से महिला के साथ घटी घटना

दरअसल, साउथ-वेस्ट चीन की एक 59 साल की महिला जो कि दो प्रजनन प्रणाली(reproductive system) वाली बीमारी से पीड़ित है ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह महिला अपने कागजों में तो महिला के रूप में जानी जाती है, लेकिन असल में ये एक पुरुष है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार बिशन काउंटी गांव में पली बढ़ी लियू नाम की इस महिला ने 18 साल की उम्र में टैंग नाम के एक शख्स के साथ शादी की थी, जिससे उसे एक बेटा पैदा हुआ. लेकिन जल्द ही लियू के शरीर में वो बदलाव देखने को मिले जिससे उसका पति भी चौंक गया. एंड्रोजेनिक हार्मोन के अचानक बढ़ने से उसकी दाढ़ी बढ़ने लगी, स्तन का आकार कम होने लगा और पुरुष प्रजनन अंगों का विकास होने लगा. लियू के पति के लिए यह बड़ा बदलाव बहुत ज्यादा था और उसने आखिरकार उसे तलाक दे दिया.

ऐसे बनी मां के साथ पिता

तलाक के बाद लियू अपने पति और बेटे से अलग रहने लगी. इस दौरान उसे एक जूता फैक्ट्री में काम मिल गया. वहां लियू की मुलाकात झोउ नाम की एक महिला से हुई, यहां दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. लेकिन लियू कागजों में अब भी महिला थी, तो उन्हें शादी करने के लिए काफी समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता क्योंकि चीन का कानून समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता.

यह भी पढ़ें: इस डांस को देखने के लिए आंखें नहीं कलेजा चाहिए! 'आज की रात' पर शख्स ने किया ऐसा डांस, लोगों को आ गई शर्म

यूजर्स कर रहे त्याग की तारीफ

जिसके बाद लियू ने अपने पहले पति का रुख कर उससे मदद मांगी. जिसमें तय हुआ कि उसका पहला पति टैंग, झोउ से शादी करेगा, जिससे वो औपचारिक तौर पर लियू और झोउ को साथ रख पाएगा, बदले में लियू अपने बेटे के पालन पोषण में टैंग की आर्थिक मदद करेगी. अब लियू और झोउ एक साथ रहते हैं, और उनका एक बच्चा भी है जो लियू को पिता कहकर बुलाता है, हालांकि कागजों में वो अब भी महिला है. सोशल मीडिया यूजर्स भी मामले को जानकर हैरान है, और वो लियू के त्याग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कुछ ने कहा कि ऐसी किस्मत 100 करोड़ में से एक शख्स की होती है.

यह भी पढ़ें: बर्तन धोने से लेकर रोटियां बेलने तक... हर काम करती है ये बंदरिया, लोग बोले- घर की छोटी बेटी है