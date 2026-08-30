Instagram पर पोस्ट डालने की टेंशन खत्म, ऐसे करें Schedule

Instagram का Schedule Posts फीचर यूजर्स को किसी पोस्ट या रील को पहले से तैयार करके उसकी पब्लिशिंग का समय तय करने की सुविधा देता है.अगर आप किसी खास समय पर कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो पहले ही पोस्ट शेड्यूल की जा सकती है. हालांकि Instagram के मुताबिक Product Tagging, Collaborative Posts, Sponsored Posts और Fundraisers जैसे फीचर्स शेड्यूल किए गए कंटेंट के साथ काम नहीं करते हैं.