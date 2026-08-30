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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीInstagram पर पोस्ट डालने की टेंशन खत्म, ऐसे करें Schedule

Instagram पर पोस्ट डालने की टेंशन खत्म, ऐसे करें Schedule

Instagram पर पोस्ट करने के लिए अब सही समय का इंतजार करने या उस वक्त ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है. प्लेटफॉर्म का एक फीचर आपको फोटो या रील तैयार करके उसकी तारीख और समय तय करने की सुविधा देता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 30 Aug 2026 08:13 AM (IST)
Instagram पर पोस्ट करने के लिए अब सही समय का इंतजार करने या उस वक्त ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है. प्लेटफॉर्म का एक फीचर आपको फोटो या रील तैयार करके उसकी तारीख और समय तय करने की सुविधा देता है.

Instagram अब यूजर्स के लिए कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं, जो कंटेंट तैयार करने से लेकर उसे सही समय पर पोस्ट करने तक का काम आसान बनाते हैं. खासकर कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस और उन लोगों के लिए, जिन्हें किसी तय समय पर पोस्ट शेयर करनी होती है, Instagram का Schedule Posts फीचर काफी काम का हो सकता है. इसकी मदद से आप पहले से पोस्ट या रील तैयार करके उसके लिए तारीख और समय तय कर सकते हैं. इसके बाद आपको पोस्ट पब्लिश करने के समय Instagram पर ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं होती है. इससे बार-बार एक ही काम करने में लगने वाला समय बच सकता है और पोस्ट करना भूलने की संभावना भी कम हो जाती है.

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Instagram का Schedule Posts फीचर यूजर्स को किसी पोस्ट या रील को पहले से तैयार करके उसकी पब्लिशिंग का समय तय करने की सुविधा देता है.अगर आप किसी खास समय पर कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो पहले ही पोस्ट शेड्यूल की जा सकती है. हालांकि Instagram के मुताबिक Product Tagging, Collaborative Posts, Sponsored Posts और Fundraisers जैसे फीचर्स शेड्यूल किए गए कंटेंट के साथ काम नहीं करते हैं.
Instagram का Schedule Posts फीचर यूजर्स को किसी पोस्ट या रील को पहले से तैयार करके उसकी पब्लिशिंग का समय तय करने की सुविधा देता है.अगर आप किसी खास समय पर कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो पहले ही पोस्ट शेड्यूल की जा सकती है. हालांकि Instagram के मुताबिक Product Tagging, Collaborative Posts, Sponsored Posts और Fundraisers जैसे फीचर्स शेड्यूल किए गए कंटेंट के साथ काम नहीं करते हैं.
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Instagram पर पोस्ट शेड्यूल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. इसके लिए आपका Instagram अकाउंट पब्लिक होना चाहिए. एक दिन में अधिकतम 25 पोस्ट शेड्यूल की जा सकती हैं. पोस्ट को अधिकतम 30 दिन पहले तक शेड्यूल किया जा सकता है.
Instagram पर पोस्ट शेड्यूल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. इसके लिए आपका Instagram अकाउंट पब्लिक होना चाहिए. एक दिन में अधिकतम 25 पोस्ट शेड्यूल की जा सकती हैं. पोस्ट को अधिकतम 30 दिन पहले तक शेड्यूल किया जा सकता है.
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शेड्यूल करते समय जो Privacy और Audience Settings चुनी गई होंगी, वही पोस्ट पब्लिश होने पर भी लागू रहेंगी. पब्लिक अकाउंट वाले यूजर्स Instagram ऐप से Photos, Reels और Carousel Posts को शेड्यूल कर सकते हैं.
शेड्यूल करते समय जो Privacy और Audience Settings चुनी गई होंगी, वही पोस्ट पब्लिश होने पर भी लागू रहेंगी. पब्लिक अकाउंट वाले यूजर्स Instagram ऐप से Photos, Reels और Carousel Posts को शेड्यूल कर सकते हैं.
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पोस्ट शेड्यूल करने के लिए Instagram खोलकर ऊपर बाईं तरफ Create पर टैप करें या Feed से दाईं तरफ स्वाइप करें. इसके बाद Post या Reel चुनें. जिस फोटो या वीडियो को पोस्ट करना है, उसे सेलेक्ट करें और Next पर टैप करें.
पोस्ट शेड्यूल करने के लिए Instagram खोलकर ऊपर बाईं तरफ Create पर टैप करें या Feed से दाईं तरफ स्वाइप करें. इसके बाद Post या Reel चुनें. जिस फोटो या वीडियो को पोस्ट करना है, उसे सेलेक्ट करें और Next पर टैप करें.
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अब अपनी जरूरत के मुताबिक Caption, Effects या Filters जोड़कर कंटेंट तैयार करें. नीचे स्क्रॉल करें और More Options पर टैप करें. अब Schedule this post या Schedule this reel को ऑन करें.
अब अपनी जरूरत के मुताबिक Caption, Effects या Filters जोड़कर कंटेंट तैयार करें. नीचे स्क्रॉल करें और More Options पर टैप करें. अब Schedule this post या Schedule this reel को ऑन करें.
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इसके बाद अपनी पसंद की तारीख और समय सेट करें. Done पर टैप करके Back जाएं और आखिर में Schedule पर टैप कर दें. आपका पोस्ट या Reel तय तारीख और समय के लिए सेव हो जाएगा.
इसके बाद अपनी पसंद की तारीख और समय सेट करें. Done पर टैप करके Back जाएं और आखिर में Schedule पर टैप कर दें. आपका पोस्ट या Reel तय तारीख और समय के लिए सेव हो जाएगा.
Published at : 30 Aug 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Instagram Technology Instagram Schedule Posts

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