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Instagram पर पोस्ट डालने की टेंशन खत्म, ऐसे करें Schedule
Instagram पर पोस्ट करने के लिए अब सही समय का इंतजार करने या उस वक्त ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है. प्लेटफॉर्म का एक फीचर आपको फोटो या रील तैयार करके उसकी तारीख और समय तय करने की सुविधा देता है.
Instagram अब यूजर्स के लिए कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं, जो कंटेंट तैयार करने से लेकर उसे सही समय पर पोस्ट करने तक का काम आसान बनाते हैं. खासकर कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस और उन लोगों के लिए, जिन्हें किसी तय समय पर पोस्ट शेयर करनी होती है, Instagram का Schedule Posts फीचर काफी काम का हो सकता है. इसकी मदद से आप पहले से पोस्ट या रील तैयार करके उसके लिए तारीख और समय तय कर सकते हैं. इसके बाद आपको पोस्ट पब्लिश करने के समय Instagram पर ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं होती है. इससे बार-बार एक ही काम करने में लगने वाला समय बच सकता है और पोस्ट करना भूलने की संभावना भी कम हो जाती है.
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Published at : 30 Aug 2026 08:13 AM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion