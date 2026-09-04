Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनमिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!

मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!

साल की मच अवेटेड फिल्मों में एक 'मिर्जापुर द मूवी' फाइनली आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अगर आप इसे देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले यहां इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 04 Sep 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

मिर्जापुर ने सच में भौकाल मचा दिया है, सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो दुनिया और किरदार लोग पहले ही सीरीज में देख चुके हैं, उसी पर फिल्म बनी है तो इसमें नया क्या है? जिसने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी, क्या उसे ये फिल्म समझ आएगी? और जिसने सीरीज देख रखी है, उसके लिए इसमें नया क्या होगा? तो जवाब है-फिल्म बिल्कुल नई है, कहानी सीरीज से हटकर है, जैसा मेकर्स ने वादा किया था. यानी सीरीज के किरदार जरूर वही हैं, लेकिन उनकी कहानी नई है. 

कहानी
मिर्जापुर की गद्दी पर सबकी नजर है, जिस पर पहले से कलीन भैया का राज है. बहराइच, जौनपुर से लेकर जैसलमेर तक, हर कोई मिर्जापुर पर कब्जा करना चाहता है. क्योंकि इस गद्दी पर जिसका राज होगा, वही यूपी पर ताज करेगा. फिल्म में किरदार वही हैं जिन्हें हम सीरीज से जानते हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है. पुराने किरदारों को लेकर एक नई कहानी बुनी गई है. मुन्ना भैया से लेकर गुड्डू भैया और बीना तक, कई किरदारों की बैकस्टोरी भी देखने को मिलती है. दोनों मां से प्यार करते हैं, दोनों पिता की शाबाशी चाहते हैं. एक ही टीम में होकर भी… असल में एक टीम में नहीं हैं.

यही रिश्ते और इनके बीच की खींचतान कहानी को दिलचस्प बनाती है. 

डायरेक्शन और राइटिंग
फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और वह इस नई कहानी को पर्दे पर दिखाने में कामयाब रहे हैं. वहीं पुनीत कृष्ण की राइटिंग फिल्म की बड़ी ताकत है. पुराने किरदारों और नई कहानी के बीच उन्होंने अच्छा संतुलन बनाया है. हालांकि फिल्म की लंबाई थोड़ी खटकती है. फिल्म करीब 3 घंटे 17 मिनट लंबी है और इसे थोड़ा छोटा किया जा सकता था. फर्स्ट हाफ का काफी हिस्सा किरदारों को बिल्ड करने में चला जाता है और सेकंड हाफ भी कई जगह लंबा महसूस होता है. खासकर जिन्होंने सीरीज देखी है, उन्हें कुछ जगहों पर लगेगा कि फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था.

रवि किशन की नई एंट्री
फिल्म में रवि किशन की नई एंट्री जबरदस्त है. उनका अंदाज बिल्कुल अलग है. महिलाओं की इज्जत करने वाला उनका किरदार बब्बन यादव काफी दिलचस्प है. उनका एक डायलॉग है-“जुबान ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है.” रवि किशन का पूरा ट्रैक फिल्म में एक नया रंग भरता है और उनका किरदार कहानी में अच्छी तरह फिट बैठता है.

एक्टिंग
मिर्जापुर का मतलब अगर कोई एक नाम है, तो वो हैं कलीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी. फिल्म में भी उनका जलवा बरकरार है. सब एक तरफ और कलीन भैया एक तरफ. वहीं बबलू पंडित के किरदार में जितेंद्र कुमार की एंट्री भी खूब जमती है. उन्होंने किरदार को इतनी अच्छी तरह पकड़ा है कि कुछ जगहों पर विक्रांत मैसी की याद तक नहीं आती.  बीना का किरदार पहले से ही बहुत अहम था, लेकिन फिल्म में उनकी बैकस्टोरी लगभग क्लाइमेक्स जैसा असर छोड़ती है. रसिका दुग्गल शानदार हैं. मुन्ना भैया के किरदार में दिव्येंदु और गुड्डू भैया के किरदार में अली फज़ल, दोनों अपने-अपने किरदार में फिर से जान डाल देते हैं. सच कहूं तो कास्ट इतनी दमदार है कि इन किरदारों को इनसे बेहतर कोई और कर पाएगा, ऐसा सोचना भी मुश्किल है. सोनल चौहान की एंट्री भी नई है और उनका ट्रैक कहानी में एक नया एंगल जोड़ता है. 

डायलॉग्स
फिल्म के डायलॉग्स भी दमदार हैं. “तुम वफादारी के लिए लड़ रहे हो और हम प्यार के लिए… जीत थोड़ी पाओगे.” ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो थिएटर में सीटियां बजवाने का पूरा दम रखते हैं।

क्लाइमेक्स
फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद अनएक्सपेक्टेड है और ऐसा मोड़ आता है कि दिमाग घूम जाता है. मेकर्स ने सीरीज की तुलना में फिल्म में इमोशनल एंगल पर ज्यादा फोकस किया है और यही फिल्म को सिर्फ गैंगस्टर वॉर से आगे लेकर जाता है, फिल्म की लंबाई भले ही थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन क्लाइमेक्स इतना दमदार और चौंकाने वाला है कि आखिर में फिल्म का असर काफी हद तक संभल जाता है. 

वर्डिक्ट
मिर्जापुर द मूवी भौकाल मचाने आई है… और भौकाल मचा देगी! हिंसा है, दमदार किरदार हैं, बढ़िया कहानी है और सबसे बड़ी बात-मास ऑडियंस को पसंद आने वाला पूरा मसाला है. अगर आपको मिर्जापुर की दुनिया पसंद है, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी. फिल्म थिएटर में देखने लायक है.

 रेटिंग- 3.5/5

Published at : 04 Sep 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Box Office: 'मिर्जापुर द मूवी' की बंपर ओपनिंग तय! 1 बजे तक हुई 5 करोड़ के पार
'मिर्जापुर द मूवी' की बंपर ओपनिंग तय! 1 बजे तक 5 करोड़ के पार
मनोरंजन
'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज से पहले 7 फिल्मों को दी मात, एडवांस बुकिंग में बनाया तगड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज से पहले 7 फिल्मों को दी मात, एडवांस बुकिंग में बनाया तगड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
कान्हा के रंग में रंगे सितारे, बॉलीवुड से टीवी तक के तमाम सितारों ने यूं विश की जन्माष्टमी
कान्हा के रंग में रंगे सितारे, बॉलीवुड से टीवी तक के सेलेब्स ऐसे मना रहे जन्माष्टमी
मनोरंजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा का होम लोन हुआ रिजेक्ट, अनु को नौकरी से निकालेगी मीरा
अनुपमा का होम लोन हुआ रिजेक्ट, अनु को नौकरी से निकालेगी मीरा
ABP APP ABP APP

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जातिगत गणित बनाम ‘योगी ब्रांड’, UP के चुनावी रण से जुड़ा यक्ष प्रश्न
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
क्रिकेट
बचने के लिए लेना पड़ रहा भारत का सहारा, PCB चीफ मोहसिन नकवी का बयान वायरल
बचने के लिए लेना पड़ रहा भारत का सहारा, PCB चीफ मोहसिन नकवी का बयान वायरल
इंडिया
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget