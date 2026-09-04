मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!

मिर्जापुर ने सच में भौकाल मचा दिया है, सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो दुनिया और किरदार लोग पहले ही सीरीज में देख चुके हैं, उसी पर फिल्म बनी है तो इसमें नया क्या है? जिसने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी, क्या उसे ये फिल्म समझ आएगी? और जिसने सीरीज देख रखी है, उसके लिए इसमें नया क्या होगा? तो जवाब है-फिल्म बिल्कुल नई है, कहानी सीरीज से हटकर है, जैसा मेकर्स ने वादा किया था. यानी सीरीज के किरदार जरूर वही हैं, लेकिन उनकी कहानी नई है.

कहानी

मिर्जापुर की गद्दी पर सबकी नजर है, जिस पर पहले से कलीन भैया का राज है. बहराइच, जौनपुर से लेकर जैसलमेर तक, हर कोई मिर्जापुर पर कब्जा करना चाहता है. क्योंकि इस गद्दी पर जिसका राज होगा, वही यूपी पर ताज करेगा. फिल्म में किरदार वही हैं जिन्हें हम सीरीज से जानते हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है. पुराने किरदारों को लेकर एक नई कहानी बुनी गई है. मुन्ना भैया से लेकर गुड्डू भैया और बीना तक, कई किरदारों की बैकस्टोरी भी देखने को मिलती है. दोनों मां से प्यार करते हैं, दोनों पिता की शाबाशी चाहते हैं. एक ही टीम में होकर भी… असल में एक टीम में नहीं हैं.

यही रिश्ते और इनके बीच की खींचतान कहानी को दिलचस्प बनाती है.

डायरेक्शन और राइटिंग

फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और वह इस नई कहानी को पर्दे पर दिखाने में कामयाब रहे हैं. वहीं पुनीत कृष्ण की राइटिंग फिल्म की बड़ी ताकत है. पुराने किरदारों और नई कहानी के बीच उन्होंने अच्छा संतुलन बनाया है. हालांकि फिल्म की लंबाई थोड़ी खटकती है. फिल्म करीब 3 घंटे 17 मिनट लंबी है और इसे थोड़ा छोटा किया जा सकता था. फर्स्ट हाफ का काफी हिस्सा किरदारों को बिल्ड करने में चला जाता है और सेकंड हाफ भी कई जगह लंबा महसूस होता है. खासकर जिन्होंने सीरीज देखी है, उन्हें कुछ जगहों पर लगेगा कि फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था.

रवि किशन की नई एंट्री

फिल्म में रवि किशन की नई एंट्री जबरदस्त है. उनका अंदाज बिल्कुल अलग है. महिलाओं की इज्जत करने वाला उनका किरदार बब्बन यादव काफी दिलचस्प है. उनका एक डायलॉग है-“जुबान ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है.” रवि किशन का पूरा ट्रैक फिल्म में एक नया रंग भरता है और उनका किरदार कहानी में अच्छी तरह फिट बैठता है.

एक्टिंग

मिर्जापुर का मतलब अगर कोई एक नाम है, तो वो हैं कलीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी. फिल्म में भी उनका जलवा बरकरार है. सब एक तरफ और कलीन भैया एक तरफ. वहीं बबलू पंडित के किरदार में जितेंद्र कुमार की एंट्री भी खूब जमती है. उन्होंने किरदार को इतनी अच्छी तरह पकड़ा है कि कुछ जगहों पर विक्रांत मैसी की याद तक नहीं आती. बीना का किरदार पहले से ही बहुत अहम था, लेकिन फिल्म में उनकी बैकस्टोरी लगभग क्लाइमेक्स जैसा असर छोड़ती है. रसिका दुग्गल शानदार हैं. मुन्ना भैया के किरदार में दिव्येंदु और गुड्डू भैया के किरदार में अली फज़ल, दोनों अपने-अपने किरदार में फिर से जान डाल देते हैं. सच कहूं तो कास्ट इतनी दमदार है कि इन किरदारों को इनसे बेहतर कोई और कर पाएगा, ऐसा सोचना भी मुश्किल है. सोनल चौहान की एंट्री भी नई है और उनका ट्रैक कहानी में एक नया एंगल जोड़ता है.

डायलॉग्स

फिल्म के डायलॉग्स भी दमदार हैं. “तुम वफादारी के लिए लड़ रहे हो और हम प्यार के लिए… जीत थोड़ी पाओगे.” ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो थिएटर में सीटियां बजवाने का पूरा दम रखते हैं।

क्लाइमेक्स

फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद अनएक्सपेक्टेड है और ऐसा मोड़ आता है कि दिमाग घूम जाता है. मेकर्स ने सीरीज की तुलना में फिल्म में इमोशनल एंगल पर ज्यादा फोकस किया है और यही फिल्म को सिर्फ गैंगस्टर वॉर से आगे लेकर जाता है, फिल्म की लंबाई भले ही थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन क्लाइमेक्स इतना दमदार और चौंकाने वाला है कि आखिर में फिल्म का असर काफी हद तक संभल जाता है.

वर्डिक्ट

मिर्जापुर द मूवी भौकाल मचाने आई है… और भौकाल मचा देगी! हिंसा है, दमदार किरदार हैं, बढ़िया कहानी है और सबसे बड़ी बात-मास ऑडियंस को पसंद आने वाला पूरा मसाला है. अगर आपको मिर्जापुर की दुनिया पसंद है, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी. फिल्म थिएटर में देखने लायक है.

रेटिंग- 3.5/5