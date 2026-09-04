अभिषेक बनर्जी के ऑफिस बिल्डिंग को खाली कराने का आदेश, मिला नोटिस

कोलकाता के फायर डिपार्टमेंट ने 9 कैमक स्ट्रीट स्थित बिल्डिंग के बेसमेंट, छठी और सातवीं मंजिल को खाली करने का नोटिस जारी किया है. यहां विभाग ने आग से सुरक्षा के इंतजामों में गंभीर कमियां बताई हैं. इस इमारत में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का ऑफिस है.

अधिकारियों ने कहा है कि अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर टीएमसी कांग्रेस सांसद वाली अभिषेक बनर्जी के कोलकाता ऑफिस वाली इमारत के बेसमेंट और दो मंजिलों को खाली करने की नोटिस जारी किया गया है. यह कार्रवाई बनर्जी के ऑफिस के तोड़फोड़ के एक दिन हुई है. टीएमसी ने इस हमले के लिए बीजेपी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है.

इससे पहले भी इस इमारत में विवाद की स्थिति बनी थी, जब अधिकारियों ने टीएमसी का एक गैर कानूनी होर्डिंग हटा दिया था. होर्डिंग हटाए जाने के बाद बनर्जी के ऑफिस के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उनके समर्थक और पार्टी के कुछ नेताओं की पुलिस और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ झड़प हुई थी.

इमारत के बेसमेंट में आग से सुरक्षा का न मिला इंतजाम

पीटीआई न्यूज एजेंसी की मानें तो इमारत के बेसमेंट में आग से सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं मिला है. इसके बाद डिपार्टमेंट ने इमारत के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जवाब देने के लिए अगले 48 घंटे का समय दिया. डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा है कि क्योंकि हमें कोई जवाब नहीं मिला. समय सीमा खत्म हो गई. इसलिए हमने उन्हें इमारत का बेसमेंट और छठी वा सातवीं मंजिल खाली करने का नोटिस भेजा है. अगर किसी इमारत के बेसमेंट में आग से सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, तो आग लगने की स्थिति में बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

10 अगस्त को खत्म हो चुका है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

इससे पहले अधिकारी ने बताया, इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त को खत्म हो गया था. उसे रिन्यू नहीं कराया गया था. इमारत के मालिक को भेजे नोटिस में डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब तक कमियां ठीक नहीं हो जातीं, और वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक बेसमेंट और छठी और सातवीं मंजिल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

सोमवार को भी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने इमारत की हर मंजिल की जांच की है. नोटिस के मुताबिक, जांच में सातवीं मंजिल पर आग बुझाने के अपर्याप्त इंतजाम, आग लगने पर बाहर निकलने का कोई तय रास्ता न होने और फायर अलार्म सिस्टम में गड़बड़ी जैसी कमियां पाई गई हैं.