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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी के ऑफिस बिल्डिंग को खाली कराने का आदेश, मिला नोटिस

अभिषेक बनर्जी के ऑफिस बिल्डिंग को खाली कराने का आदेश, मिला नोटिस

पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता ऑफिस बिल्डिंग के कुछ फ्लोर को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Sep 2026 05:51 PM (IST)
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कोलकाता के फायर डिपार्टमेंट ने 9 कैमक स्ट्रीट स्थित बिल्डिंग के बेसमेंट, छठी और सातवीं मंजिल को खाली करने का नोटिस जारी किया है. यहां विभाग ने आग से सुरक्षा के इंतजामों में गंभीर कमियां बताई हैं. इस इमारत में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का ऑफिस है. 

अधिकारियों ने कहा है कि अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर टीएमसी कांग्रेस सांसद वाली अभिषेक बनर्जी के कोलकाता ऑफिस वाली इमारत के बेसमेंट और दो मंजिलों को खाली करने की नोटिस जारी किया गया है. यह कार्रवाई बनर्जी के ऑफिस के तोड़फोड़ के एक दिन हुई है. टीएमसी ने इस हमले के लिए बीजेपी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है. 

इससे पहले भी इस इमारत में विवाद की स्थिति बनी थी, जब अधिकारियों ने टीएमसी का एक गैर कानूनी होर्डिंग हटा दिया था. होर्डिंग हटाए जाने के बाद बनर्जी के ऑफिस के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उनके समर्थक और पार्टी के कुछ नेताओं की पुलिस और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ झड़प हुई थी. 

इमारत के बेसमेंट में आग से सुरक्षा का न मिला इंतजाम
पीटीआई न्यूज एजेंसी की मानें तो इमारत के बेसमेंट में आग से सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं मिला है. इसके बाद डिपार्टमेंट ने इमारत के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जवाब देने के लिए अगले 48 घंटे का समय दिया. डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा है कि क्योंकि हमें कोई जवाब नहीं मिला. समय सीमा खत्म हो गई. इसलिए हमने उन्हें इमारत का बेसमेंट और छठी वा सातवीं मंजिल खाली करने का नोटिस भेजा है. अगर किसी इमारत के बेसमेंट में आग से सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, तो आग लगने की स्थिति में बड़ी दुर्घटना हो सकती है. 

10 अगस्त को खत्म हो चुका है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

इससे पहले अधिकारी ने बताया, इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त को खत्म हो गया था. उसे रिन्यू नहीं कराया गया था. इमारत के मालिक को भेजे नोटिस में डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब तक कमियां ठीक नहीं हो जातीं, और वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक बेसमेंट और छठी और सातवीं मंजिल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. 

सोमवार को भी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने इमारत की हर मंजिल की जांच की है. नोटिस के मुताबिक, जांच में सातवीं मंजिल पर आग बुझाने के अपर्याप्त इंतजाम, आग लगने पर बाहर निकलने का कोई तय रास्ता न होने और फायर अलार्म सिस्टम में गड़बड़ी जैसी कमियां पाई गई हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 04 Sep 2026 05:38 PM (IST)
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National News Kolkata
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