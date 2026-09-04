IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअकाय के 'चाचा' बने शुभमन गिल, विराट कोहली को किया टैग; निभाई जिम्मेदारी

अकाय के 'चाचा' बने शुभमन गिल, विराट कोहली को किया टैग; निभाई जिम्मेदारी

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अचानक विराट कोहली के बेटे अकाय के अंकल की भूमिका निभाई. उन्होंने एक वीडियो में खुद को अंकल कहे जाने पर किंग कोहली को टैग भी किया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 04 Sep 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली कथित तौर पर लंदन में वाइफ अनुष्का शर्मा और बच्चों (वामिका और अकाय) के साथ रहते हैं. कहा जाता है कि कोहली ने यह फैसला बच्चों को चका-चौंध से दूर रखने के लिए लिया है. वह फरवरी 2024 में दोबारा पिता बने थे, जब अनुष्का के बेटे अकाय को जन्म दिया था. कोहली दोनों ही बच्चों को दुनिया की नजर से पूरी तरह दूर रखते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर अकाय और वामिका को लेकर फैंस कुछ न कुछ मजेदार कॉन्टेंट बनाते रहते हैं. इसी बीच एक वीडियो सामने आया, जिस पर कमेंट करते हुए शुभमन गिल ने अकाय के अंकल की भूमिका निभाई. गिल ने कोहली को भी टैग किया.

दरअसल, कॉन्टेंट क्रिएटर विदुषी माहेश्वर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुद को अकाय कोहली की टीचर के रूप में दिखाया. वह कहती हैं कि क्लास में कौन चिल्ला रहा है? इसके आगे वह कहती हैं, "अकाय कल अपने माता-पिता को लेकर आना. अगर आप अपने अंकल के साथ आते हैं, तो और भी अच्छा होगा." कौन से अंकल? "शुभमन गिल."

वीडियो पर शुभमन गिल ने किया कमेंट 

इस वीडियो पर गिल ने मजेदार कमेंट किया. उन्होंने विराट कोहली को टैग करते हुए लिखा, "विराट भाई आप चिंता मत करिए मैं आपके साथ हूं." गिल का कमेंट देख यूजर्स चौंक गए. उनके कमेंट को अब तक करीब 3.4 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इस तरह गिल ने अकाय के अंकल की भूमिका निभाई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vidushi Maheshwari (@vidushi.core)

यह भी पढ़ें: युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो

गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका में जीती टेस्ट सीरीज 

हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 से जीत हासिल की थी. भारत ने पहला मैच जीता था, जबकि दूसरा ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. वहीं बात करें कोहली की, तो वह जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए वनडे सीरीज खेलते हुए नजर आए थे. कोहली मौजूदा वक्त में भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं. वह टेस्ट और टी20 इटंरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. 

 

यह भी पढ़ें: भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच, इस दिन होगी भिड़ंत; नोट कर लीजिए तारीख

Published at : 04 Sep 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI SHUBMAN GILL Akaay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच, इस दिन होगी भिड़ंत; नोट कर लीजिए तारीख
भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच, इस दिन होगी भिड़ंत; नोट कर लीजिए तारीख
क्रिकेट
युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो
युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो
क्रिकेट
'जय श्री कृष्णा', जन्माष्टमी पर भक्ति के रंग में रंगे विराट कोहली; दी शुभकामनाएं
'जय श्री कृष्णा', जन्माष्टमी पर भक्ति के रंग में रंगे विराट कोहली
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने BSF जवानों के साथ किया पोज, वायरल तस्वीरों से लूटी महफिल 
हार्दिक पांड्या ने BSF जवानों के साथ किया पोज, वायरल तस्वीरों से लूटी महफिल 
Advertisement

वीडियोज

Nishu Azad Controversy | स्वतंत्र पकड़ा गया...निशु को न्याय मिला ?।Jantar Mantar। CJP। Rahul Gandhi
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्रू मेंबर ने लिखा था बम की धमकी वाला नोट? हैंडराइटिंग की जांच तेज
क्रू मेंबर ने लिखा था बम की धमकी वाला नोट? हैंडराइटिंग की जांच तेज
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें और बढ़ीं! चिराग पासवान ने दर्ज कराई शिकायत, निशु आजाद पर भी बोले
स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें और बढ़ीं! चिराग पासवान ने दर्ज कराई शिकायत, निशु आजाद पर भी बोले
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने BSF जवानों के साथ किया पोज, वायरल तस्वीरों से लूटी महफिल 
हार्दिक पांड्या ने BSF जवानों के साथ किया पोज, वायरल तस्वीरों से लूटी महफिल 
मूवी रिव्यू
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
विश्व
'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती
'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती
इंडिया
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
एग्रीकल्चर
किसानों को लखपति बना देगा ये Pusa बासमती 3136, कैसे करते हैं इसकी खेती?
किसानों को लखपति बना देगा ये Pusa बासमती 3136, कैसे करते हैं इसकी खेती?
ENT LIVE
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Embed widget