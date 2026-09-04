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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब WhatsApp से भरें बिजली-पानी का Bill, नया फीचर लॉन्च

अब WhatsApp से भरें बिजली-पानी का Bill, नया फीचर लॉन्च

WhatsApp ने भारत में Bill Payments फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स सीधे WhatsApp के जरिए कई तरह के जरूरी बिल देख और उनका भुगतान कर सकेंगे. जानिए ये नया फीचर क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Sep 2026 03:01 PM (IST)
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  • यह BBPS नेटवर्क पर हजारों बिलर उपलब्ध कराएगा.

हर महीने बिजली, पानी, गैस और दूसरे जरूरी बिल भरने के लिए अलग-अलग ऐप खोलना पड़ता है. अब WhatsApp इस काम को भी आसान बनाने जा रहा है. कंपनी ने भारत में Bill Payments फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स WhatsApp के अंदर ही कई तरह के बिल देख, मैनेज और उनका पेमेंट कर सकेंगे. बिल भरने के लिए बार-बार दूसरे ऐप पर जाने की जरूरत नहीं होगी. यह फीचर भारत में धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है और आने वाले हफ्तों में Android और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि अब WhatsApp से बिजली-पानी का Bill कैसे भरें. 

WhatsApp का नया Bill Payments फीचर क्या है?

WhatsApp का नया Bill Payments फीचर Bharat Connect (BBPS) नेटवर्क पर काम करता है. इसके जरिए यूजर्स को 30 अलग-अलग कैटेगरी में 22,722 बिलर्स का एक्सेस मिलेगा. इनमें बिजली, पानी, गैस, FASTag, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन रिपेमेंट जैसे बिल शामिल हैं. कंपनी के मुताबिक, यह फीचर WhatsApp की मौजूदा पेमेंट सर्विस का दायरा भी बढ़ाता है. इससे पहले ऐप पर मोबाइल रिचार्ज और दूसरी ट्रांजेक्शन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध थीं. 

WhatsApp से ऐसे भरें बिल

बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले WhatsApp खोलना होगा. इसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर दिए गए रूपए वाले आइकन पर टैप करना होगा. यहां अपनी जरूरत के हिसाब से बिल कैटेगरी और बिलर चुनना होगा. इसके बाद कस्टमर या अकाउंट से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज करके उसे कन्फर्म करना होगा. डिटेल दर्ज करने के बाद WhatsApp बिल की रकम अपने आप दिखाएगा. रकम और बिल की जानकारी चेक करने के बाद यूजर UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेगा. 

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एक जगह मैनेज होंगे कई बिल

नए फीचर में Household Bills Summary भी दी गई है. इसमें पहले से भुगतान किए गए बिलर्स दिखाई दे सकते हैं, जिससे अगली बार उन्हें एक टैप में एक्सेस किया जा सकेगा. एक ही बिलर के तहत कई अकाउंट भी मैनेज किए जा सकेंगे. इसके अलावा Payments Home स्क्रीन पर लोकप्रिय बिल कैटेगरी भी दिखाई जाएंगी, जबकि See All ऑप्शन से 20 से ज्यादा कैटेगरी देखी जा सकेंगी. 

कैसे यूजर्स तक पहुंचेगा फीचर?

WhatsApp का Bill Payments फीचर अभी सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिला है. कंपनी इसे भारत में धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है. आने वाले हफ्तों में यह Android और iOS पर ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 04 Sep 2026 03:01 PM (IST)
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