Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मैग्नेट्रॉन तरंगें बनाता है; धातु परत उन्हें ओवन में सुरक्षित रखती है.

Microwave Heating Technology : माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए रखते समय आपने शायद एक बात पर ध्यान दिया होगा. खाना तो कुछ ही देर में गर्म हो जाता है, लेकिन उसे रखने वाली प्लेट का टेंपरेचर वैसा ही रहता है. अक्सर लोग इसके पीछे की वजह को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि इसकी वजह माइक्रोवेव के काम करने का तरीका है. यह दूसरे कुकिंग डिवाइसों की तरह सीधे गर्मी पैदा करके खाना नहीं पकाता है. यह खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की मदद से खाने को अंदर से गर्म करने का काम करता है. इस टेक्नोलॉजी को डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग कहा जाता है. तो आइए जानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और माइक्रोवेव में प्लेट क्यों नहीं होती है.

डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?

माइक्रोवेव में 2.4 से 2.45 GHz फ्रीक्वेंसी वाली खास तरंगों का यूज होता है. ये तरंगें खाने में मौजूद पानी पर असर डालती हैं, जिससे पानी के छोटे-छोटे कण तेजी से हिलने और घूमने लगते हैं. इस हलचल से गर्मी पैदा होती है और खाना गर्म होने लगता है. माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के इसी तरीके को डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग कहा जाता है.

माइक्रोवेव में प्लेट क्यों नहीं होती उतनी गर्म?

माइक्रोवेव की तरंगों का असर सभी चीजों पर एक जैसा नहीं होता है. खाने में मौजूद पानी इन तरंगों से गर्मी पैदा करता है, जबकि कांच और सिरेमिक की प्लेटें इन तरंगों से ज्यादा गर्म नहीं होती हैं. ऐसे में माइक्रोवेव में खाना तो गर्म हो जाता है, लेकिन प्लेट का टेंपरेचर कम ही रहता है, हालांकि जब गर्म खाना प्लेट के संपर्क में आता है, तो उसकी गर्मी प्लेट में भी पहुंचने लगती है. यही वजह है कि माइक्रोवेव से बाहर निकालने पर प्लेट भी गर्म हो सकती है.

यह भी पढ़ें - Huawei Watch Air Launch : पतली बॉडी में ECG और GPS, Huawei ने पेश की नई स्मार्टवॉच

माइक्रोवेव के अंदर लगा होता है खास मैग्नेट्रॉन

माइक्रोवेव को काम करने के लिए मैग्नेट्रॉन नाम के एक खास पार्ट की जरूरत होती है. यह एक ट्यूब होती है, जो माइक्रोवेव तरंगें बनाती है. इस तकनीक को सबसे पहले रडार में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था. वहीं ओवन के अंदर मेटल लेयर होती है, जो इन तरंगों को बाहर जाने से रोकती है और उन्हें ओवन के अंदर ही वापस भेजती है. इससे माइक्रोवेव सुरक्षित तरीके से काम कर पाता है.

यह भी पढ़ें - Amazon पर दिखा iQOO 16, भारत में लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी