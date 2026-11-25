Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वनप्लस की शुरुआती कीमत कम और स्टोरेज विकल्प अधिक.

Motorola Edge 70 Neo vs OnePlus Nord CE6 : Motorola ने 24 नवंबर को भारत में अपना नया Edge 70 Neo लॉन्च किया है. वहीं OnePlus Nord CE6 पहले से ही इस सेगमेंट में मौजूद है और अपने फीचर्स साथ ही कीमत के दम पर इसे कड़ी टक्कर दे रहा है. इन दोनों स्मार्टफोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले, 50MP का मेन कैमरा और Android 16 दिया गया है, हालांकि प्रोसेसर, बैटरी, चार्जिंग स्पीड और डिजाइन के मामले में दोनों के बीच अंतर देखने को मिलता है. ऐसे में अगर आप इन दोनों में से किसी एक फोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि कीमत से लेकर फीचर्स तक किस मामले में कौन आगे है.

प्रोसेसर और बैटरी में कौन पड़ेगा भारी?

परफॉर्मेंस के लिए Motorola ने Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट दिया है, जबकि OnePlus Nord CE6 में नया Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है. Gen 4 चिपसेट की क्लॉक स्पीड ज्यादा है, जिससे परफॉर्मेंस में अंतर देखने को मिल सकता है. बैटरी के मामले में भी OnePlus का फोन आगे है. इसमें 8,000mAh की बैटरी और 80W SUPERVOOC चार्जिंग मिलती है. वहीं Motorola में 7,000mAh की बैटरी के साथ 45W TurboPower चार्जिंग दी गई है. इन दोनों फोन में सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है.

डिस्प्ले में किसका पलड़ा भारी?

Motorola में 6.8 इंच की 1.5K Extreme AMOLED स्क्रीन है, जबकि OnePlus में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलती है. इन दोनों में 144Hz रिफ्रेश रेट है, हालांकि Motorola की पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स है, जबकि OnePlus में यह 3,600 निट्स तक जाती है.

कैमरे के मामले में कौन-सा फोन बेहतर?

फोटोग्राफी के लिए Motorola Edge 70 Neo में 50MP Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा और 2MP मैक्रो सेंसर दिया गया है. वहीं OnePlus Nord CE6 में 50MP OmniVision OV50D40 मेन कैमरा और 2MP सेकेंडरी सेंसर मिलता है. इन दोनों फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा है. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन 30fps पर 4K वीडियो सपोर्ट करते हैं. इनमें OIS भी दिया गया है, हालांकि कैमरे का असली रिजल्ट इमेज प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करेगा.

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सॉफ्टवेयर अपडेट में Motorola आगे

यह दोनों स्मार्टफोन Android 16 पर काम करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट अलग-अलग है. Motorola Edge 70 Neo को 3 बड़े Android अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. इसमें लगभग स्टॉक Android एक्सपीरियंस मिलता है. वहीं OnePlus Nord CE6 में OxygenOS 16 दिया गया है. इसे 2 बड़े OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. OxygenOS में ज्यादा कस्टमाइजेशन और AI फीचर्स मिलते हैं. फोन के लिए ColorOS 17 अपडेट भी आने वाला है.

Motorola Edge 70 Neo और OnePlus Nord CE6 की कीमत

Motorola Edge 70 Neo को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में पेश किया गया है. इसकी कीमत 40,999 रुपये रखी गई है. वहीं OnePlus Nord CE6 के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है. इसके अलावा फोन का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल 41,999 रुपये में आता है.

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