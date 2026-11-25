भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की खबर के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण (extradition) के लिए ढाका की ओर से की गई मांग से "अलग" है.

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा, "कोई नागरिक अगर अपनी मर्जी से यात्रा दस्तावेज (travel document) के साथ अपने देश लौटना चाहता है, तो यह मामला प्रत्यर्पण की मांग से बिल्कुल अलग है." जायसवाल ने दोहराया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की मांग की जांच तय प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है. उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, प्रत्यर्पण की मांग की जांच हमारी स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप की जा रही है." उन्होंने आगे कहा, "यह शेख हसीना और बांग्लादेश सरकार के बीच का मामला है."

16 दिसंबर को लौटेंगी हसीना

विदेश मंत्रालय का यह बयान शेख हसीना के प्रवक्ता की उस घोषणा के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि वह 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगी. इसी दिन बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर अपनी जीत का जश्न मनाता है. शेख हसीना ने बांग्लादेश सरकार से जरूरी यात्रा दस्तावेज जारी करने का अनुरोध भी किया था. हालांकि, इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया.

2 साल से भारत की शरण में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री

5 अगस्त 2024 को, छात्रों के नेतृत्व में हुए एक बड़े जन-आंदोलन के कारण शेख हसीना का 15 साल लंबा शासन खत्म हो गया और वह भारत भाग कर आ गईं. बाद में, इस आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई. इस आंदोलन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए थे. वर्तमान में बांग्लादेश सरकार का नेतृत्व तारिक रहमान कर रहे हैं, जो शेख हसीना की लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहीं खालिदा जिया के बेटे हैं.